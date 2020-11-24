Rockstar Games, Red Dead Online'ı Ayrı Bir Oyun Yapacak

Rockstar Games, bugün paylaştığı duyuruda Red Dead Redemption 2'nin çok oyunculu modunun ayrı bir oyun olacağını açıkladı. Red Dead Online ismiyle 1 Aralık'ta çıkacak oyun sınırlı süreyle indirimli fiyat etiketiyle satılacak.

Rockstar Games'in 2018 yılında piyasaya sürdüğü ve aynı yıl 4 kategoride The Game Award ödülü kazandığı Red Dead Redemption 2, günümüzde de aktif bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Oyun dünyasına yeni bir soluk getiren Rockstar yapımı oyun, önümüzdeki günlerde önemli bir adım atacak.

Rockstar Games, bugün paylaştığı duyuruda Red Dead Redemption 2'nin çok oyunculu kısmı Red Dead Online'ın ayrı bir oyun olacağını açıkladı. Şirket, açıklamasında Red Dead Online ismiyle çıkış yapacak oyunun 1 Aralık günü yayınlanacağını belirtti. Oyunun diğer detayları da paylaşılan duyuruda yer aldı.

Red Dead Online ayrı bir oyun oluyor:

Duyuruya göre Red Dead Online, PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store ve Steam platformlarından 4,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ancak bu fiyat etiketi her zaman böyle olmayacak. Oyun, 15 Şubat 2021'den itibaren 19,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. 123 GB'lık depolama alanı isteyen Red Dead Online'da oyuncular diledikleri takdirde oyunun hikâye modunu ayrı olarak satın alabilecekler.

Red Dead Online'ı oyun konsollarında oynamak için PlayStation Plus veya Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmanız gerektiğini hatırlatalım. Bunun yanı sıra oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S oyun konsollarında geriye dönük uyumluluk sayesinde oynanabilecek.

Rockstar Games, yaptığı duyuruda ayrıca oyuna gelecek yeni genişleme paketi 'Bounty Hunters Role Expansion' hakkında da açıklama yaptı. Şirket, yeni paketle birlikte oyundaki Ödül Avcıları'nın yeni hedeflere sahip olacağını belirtti. Rockstar, bu hafta tüm Ödül Avcısı görevlerinin çifte tecrübe puanı verdiğini de açıklamasına ekledi.