GTA 6'nın Ertelenmesi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı: İşte Gelen Tepkiler

Rockstar Games'in GTA 6'yı bir kez daha ertelediğini açıklaması, küresel çapta infial yarattı. Özellikle de sosyal medya kullanıcıları, yaşanan olaya büyük tepki gösteriyorlar. İşte GTA 6'nın ertelenmesine yönelik tepkiler...

Video oyun dünyasının dev ismi Rockstar Games, geçtiğimiz gece hepimizin canını sıkan bir açıklama yaptı. Şirket, milyonlarca oyunseverin yıllarca beklediği GTA 6'yı bir kez daha ertelediğini duyurdu. Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Daha önce 26 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanacağı açıklanan oyun, kabaca 6 ay daha ötelenmiş oldu.

Tabii bu durum, küresel çapta infial yarattı. GTA 6'nın ertelenmesinin ardından birkaç oyun geliştirici daha benzer açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü içerik üreticiler, yaşananlara tepki gösterdiler. Gelin şimdi GTA 6'nın ertelenmesine yönelik tepkilere yakından bakalım.

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:

MrBeast'in açıklaması:

Oyun kanalları artık daha uzun süre ölüler

IShowSpeed'in açıklamaya olan tepkisi:

Benzer kaderi yaşayan Cyberpunk 2077 ekibinin açıklaması: Artık gecikme yok.

KFC, gecikmeyi GTA: San Andreas'ın ikonik repliğiyle yanıtladı:

**TeamSpeak: Çok yakındık..."

Bahis platformu Polymarket: Mesih, GTA 6'dan önce gelecek.

GTA 6 yayımlandığında ben de böyle olacağım.

Son 12 yılda GTA 6 geliştiricileri

Ben ve kardeşim GTA 6 oynuyoruz

Canlı yayın platformu Kick: GTA 6 çıkana kadar bu şekilde hareket edeceğiz

Kick'in bir başka açıklaması: Uyanın! 2030 yılındayız, GTA 6 hâlâ çıkmadı. Twitch öldü. Kick zirvede. Haydi bu şehri yakalım.

Guinness Dünya Rekorları: Bir video oyununun en uzun geliştirme süresine dair güncel rekor? 14 yıl 43 gün. Geliştirici 3D Realms tarafından 28 Nisan 1997'de resmî olarak duyurulan FPS oyunu "Duke Nukem Forever", 10 Haziran 2011'de piyasaya sürüldü.

Domino's Pizza İngiltere: Teslimatta yardıma ihtiyacınız varsa bizi arayın

Red Bull Gaming: Beklediğimize değecek...

Bus Simulator: Bus Simulator 27 Kasım 2026'da yayımlanmayacak

WABetaInfo: Rockstar Games GTA 6'yı yayımlamadan önce WhatsApp'ta kullanıcı adları alacağız.

IGN: CJ, GTA 6 çıktığında 58 yaşında olacak.