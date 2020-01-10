Japonya merkezli elektronik müzik aletleri üreticisi Roland, tasarımıyla geleceğe dokunan konsept piyanosu Facet Grand Piano'yu CES 2020'de tanıttı. Tamamen dijital olan piyano, Android tabanlı bir sisteme ve Zenbeats müzik yazılımına sahip.

Yıllar boyunca profesyonel kalitede dijital müzik aletleri yapmak için uğraşan Roland, tasarımcılara iddialı bir dijital piyano hayal etmeleri için çağrıda bulundu. San Francisco Sanat Akademisi'nde Endüstriyel Tasarım eğitimi alan Jong Chan Kim, 2015 yılında "Facet" adını verdiği konsept çalışması ile Roland'ın Dijital Piyano Tasarım Ödülü'nü kazandı.

Roland'ın piyano tasarım ekibi, 2019 yılında projeyi alarak Kim'in çarpıcı tasarımını, üstün canlı performans için gerçek bir dijital piyano olarak nasıl gerçeğe dönüştürebileceklerini araştırdı. Roland ekibi, geliştirilmiş tuşlarla işe başladı ve yeni PureAcoustic Piyano Modelleme sistemi ile piyanonun ses kartını yeniden yaratarak, aletin çerçevesine ve tabanına düz bir hoparlör paneli yerleştirmeye karar verdi.

Konsept, piyanistlere adeta bir Steinway piyanoda oturuyormuş hissi vererek, armonik seslere ve telli çekiç mekanizmasına en yakın deneyimi sunan hoparlörler sunuyor. Piyano tamamen dijital ve performansı destekleyen Android destekli bir sisteme sahip. Ayrıca Zenbeats müzik yazılımı ve piyanoyu çalarken gerçek zamanlı olarak tepki veren küçük bir görselleştirici önyüklü olarak yer alıyor.

Roland henüz ürünü üretmeyi planlamıyor, ancak fütüristik tasarımıyla geleceğe yönelik sağlam bir yatırım olabilir. Ürünün tasarım sürecine dair detayları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: