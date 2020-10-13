Rolls-Royce, Bazı Araçlardaki Aydınlatmalı Rozetleri Sökecek

Rolls-Royse, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bazı araçlarını geri çağırmak zorunda kaldı. Bunun nedeni ise müşterilerin ek ödeme yaparak sahip oldukları aydınlatmalı çıkabilen rozetler. Avrupa Birliği ışık kirliliğini engelleme yönetmeliğine uymayan bu rozetler sökülerek, yerine gümüş kaplama rozetler takılacak.

Lüks otomobil sektörünün önemli temsilcilerinden Rolls-Royce, Avrupa Birliği ülkelerinde pek de beklemediği bir durumla karşılaştı. Şirket, yetkililer tarafından alınan karar nedeniyle kıta genelindeki onlarca, belki de yüzlerce aracını geri çağırarak, ufak bir değişiklik yapmak zorunda kalacak. Peki otomobil devi Rolls-Royce'u bu kadar zorda bırakan durum ne?

Roll-Royce araçlar, tüm detaylarıyla etkileyicidir. Ancak bu araçların çıkabilen rozetleri, bu detaylar arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesidir. Şirket, genelde gümüş kaplama olarak tasarladıkları bu rozetleri, bazı modellerinde aydınlatmalı olarak sunuyordu. İşte tüketicilerin belirli bir ödeme yaparak sahip olabildikleri bu aydınlatmalı rozetler, ilgili yönetmeliğe uygun olmadığı için çıkarılmak zorunda kalacak.

Rolls-Royce'un aydınlatmalı rozetleri böyle görünüyor

Avrupa Birliği'nin ışık kirliliğini önleme yönetmeliğine uymayan rozetler, Rolls-Royse'un başını ağrıtacak gibi görünüyor. Çünkü şirket, merkeze çağırdığı araçlar için de müşterilerine geri ödeme yapacak. Bu ödemeye ek olarak da aydınlatmalı rozetler sökülüp, bunun yerine geleneksel gümüş kaplama rozetler takılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rolls-Royce sözcüsü, Şubat 2019'da aydınlatmalı rozet seçeneklerini kaldırdıklarını ancak bu süreçte satılan araçların bazılarında aydınlatmalı rozet tercih edildiğini ifade etti. Yasaya uygun olarak hareket edeceklerini söyleyen sözcü, müşterilerini çağırdıklarını da sözlerine ekledi. Ancak Rolls-Royce sahiplerinin bu duruma ne kadar aldırış edeceği şu an için bilinmiyor. Ayrıca bu durumun sadece Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olduğunu, diğer ülkelerde böyle bir kısıtlama olmadığını da belirtmek gerekiyor.