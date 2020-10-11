Hyundai, Uçan Otomobillerinin Sözünü Verdi

Hyundai, daha önce de üzerinde çalıştığını duyurduğu uçan otomobillerinin geleceğine dair söz verdi. Firma bu çalışmalarda oldukça ciddi.

Hyundai, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda uçan otomobiller konusunda oldukça ciddi olduğunu ifade etmişti. Audi’nin o dönemdeki girişimi pek de başarılı olmasa da Hyundai umudunu korumaya devam etmişti.

Güney Koreli firma uçan otomobiller alanının öncülerinden biri olmakta oldukça kararlı. Bu araçların bir gün gerçek olacağına dair verdiği sözü yenileyen Hyundai’ye göre uçan otomobil pazarı büyük bir patlama yaşayacak.

Uçan otomobiller geliyor

Uçan otomobiller konusunda son dönemde aslında ilginç bilgiler var. Bunlar arasında ABD’de bir eyalette bu araçların yasal hale getirilmesi de bulunuyor. Tabii uçan otomobilleri havada görmemiz için biraz daha beklememiz gerekiyor.

En erken 8 yıl sonra kullanımda olması planlanan bu araçlar için çalışmalara şimdiden odaklanmak gerekiyor. Yürüyen robotlar gibi projeler de geliştiren Hyundai de alanın öncüleri arasında yer alma amacıyla çabalarını yoğunlaştırmış durumda.

The Detroit News’e konuşan Hyundai’nin başındaki isim Jaiwon Shin, “Trafikte sıkışan insanlar uçan otomobillerle yolculuğun ne kadar uygun olduğunu fark edecekler. Ardından da talebin patladığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Uçan otomobiller için düzenlemeler gerekiyor

Hiç kimsenin trafikte oturmaktan keyif almadığı gerçeğini göz önüne alırsak havadan giden araçlara olan ilginin artacağını söyleyebiliriz. Yine de güvenlik ve trafik düzenlemeleri için çalışmalar yapılması gerekiyor. Otonom sürüş çalışmaları da bu süreçlerin oldukça karmaşık olabildiğini gözler önüne serdi.

Morgan Stanley firmasının yaptığı analizlere göre kişisel hava taşımacılığı sektörü 2040 yılına kadar 2,9 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak. En kötü durum senaryolarında bile pazarın 2040’ta 615 milyar doları bulması bekleniyor. Yani firmaların şimdiden bu alana yönelmiş olması uzun süreli strateji açısından baktığımızda oldukça mantıklı.

Hyundai, Uber Technologies ile birlikte çalışmaya devam ediyor. Tabii ki sıradan vatandaşlar olarak bu araçları kendimiz kullanmamız için daha uzun süre beklememiz gerekiyor. Hyundai’ye göre araçlar 2024 yılında çıkacak ancak firma, düzenlemelerin 2028’i bulmasını bekliyor. Shin, pazara giren ilk marka olmayı değil doğru ürünü piyasaya süren ilk firma olmayı istediklerini söylüyor.