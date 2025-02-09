Nakliye şirketinin sistemlerine sızıp 11 milyon TL değerindeki Rolls-Royce Dawn'ı çalan hırsızlar yakalandı. Ancak ABD polisi, Rolls-Royce Dawn'ı henüz bulamadılar.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD'de yaşanan ve film senaryolarını aratmayan bir hırsızlıktan bahsetmiştik. Bilgisayar korsanları, geliştirdikleri yöntem ile 11 milyon TL değerindeki bir Rolls-Royce Dawn'ı çalmayı başarmışlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD polisi, Rolls-Royce Dawn ile birkaç lüks otomobil daha çaldığı tespit edilen zanlıları yakaladı. Ermeni ve Rus asıllı oldukları tespit edilen zanlılar, tahmin edildiği gibi nakliye firmalarının sistemlerine sızmışlar ve teslimat adreslerini değiştirmişlerdi.

11 milyonluk Rolls-Royce Dawn ise hâlâ bulunamadı!

İşin ilginç tarafı, nakliye sırasında çalınan 11 milyon liralık Rolls-Royce Dawn'ın hâlâ bulunamamış olması. Kolluk kuvvetleri, tam da bundan kaynaklı olarak bu şebekenin sadece 3 kişiden oluşmadığını düşünüyorlar. Yetkililere göre bu olayın ardından çok daha büyük bir suç örgütü çıkacak. Soruşturmanın devam ettiğini de söyleyelim.

Yaşanan hırsızlıkla ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz:

ABD'de yaşanan ilginç otomobil hırsızlığına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım henüz bulunamayan Rolls-Royce Dawn'ın akıbeti ne olacak...