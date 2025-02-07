Bilgisayar korsanları, ABD'de filmleri aratmayan bir otomobil hırsızlığı yapmışlar gibi görünüyor. 300 bin dolar değerindeki bir Rolls-Royce Dawn, sırra kadem basmış durumda.

ABD'de film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Nader Eldamouni isimli bir adam, tam 300 bin dolar değerinde bir Rolls-Royce Dawn satın aldı. Ancak araç, teslim edilmiş gibi görünmüyor olmasına rağmen aslında böyle bir şey yaşanmamıştı. Otomobil hırsızlığı yapan bilgisayar korsanlarının, taşıyıcı firma sistemlerine sızdıkları ve buradan sürücüye ulaşarak aracı başka bir adrese teslim ettirdikleri düşünülüyor.

Lüks otomobil firmaları, hemen her yerde adrese teslim sevkiyat gerçekleştiriyorlar. Yani tescil işlemleri tamamlandıktan sonra bir çekici, aracı istenen adrese bırakıyor. Bu uygulamanın ABD'de çok yaygın olduğunu bilen bilgisayar korsanları, fırsatı kaçırmak istememişler gibi görünüyor.

Daha önce de benzer hırsızlık olayları yaşanmıştı

300 bin dolarlık Rolls-Royce'un bilgisayar korsanları tarafından çalınmış olmasının düşünülmesi, çok da garip değil. Zira geçmişte de aynı yöntemin uygulandığı olmuştu. Dealer's Choice Auto Transport olarak isimlendirilen bir otomobil nakliye firmasının sistemlerine sızan hırsızlar, teslimat programlarını ve sürücü bilgilerini ele geçirmişlerdi. Bunun sonucunda da 200 bin dolar değerindeki bir Mercedes GLS600 Maybach ile 400 bin dolar değerindeki Rolls-Royce Cullinan çalınmıştı.

Kolluk kuvvetleri, Nader Eldamouni'nin verdiği bilgiler üzerine soruşturma başlattılar. Başlatılan soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı, arabaya ne olduğu şimdiden merak konusu olmuş durumda...