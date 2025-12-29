Rolls-Royce Dawn İçin Yapılanmış En İlginç Modifiye Çalışmalarından: Sınırlı Sayıda Üretilecek!

Bir modifikasyon şirketi, Rolls-Royce'un coupe otomobili Dawn'a özel bir çalışma yaptı. Otomobil, bu çalışma kapsamında çok özel bir görünüme kavuştu. Sadece 25 adet üretilecek gövde kitinin fiyatına ilişkin açıklama yapılmadı.

Dubai merkezli modifikasyon şirketi Venuum, dünyanın en özel otomobillerinden biri olan Rolls-Royce Dawn için çok özel bir gövde kiti tasarladı. Bu gövde kiti, sadece 25 adet üretilecek ve ABD ile Dubai gibi birkaç lokasyonda satın alınabilir olacak. Peki Rolls-Royce Dawn için tasarlanan gövde kiti nasıl görünüyor?

Yapılan modifikasyon çalışması, Rolls-Royce'un ikonik coupe otomobilini benzersiz bir şekle bürüyor. Mat beyaz dış rengi ile parlak turuncu kabinin muhteşem bir ahengini gözler önüne seren gövde kiti, Rolls-Royce ile özdeşleşen krom ızgarayı ortadan kaldırıyor. Hatta Spirit of Ecstasy bile yapılan çalışma ile değiştirilmiş durumda.

Karşınızda Rolls-Royce Dawn için tasarlanan gövde kiti:

Rolls-Royce'un ikonik "RR" logosunu turuncu renkle donatan Venuum ekibi, arka kısımda da dikkate değer çalışmalar yaptı. Bu bağlamda; aracın arka aydınlatma tasarımı bir ışık barı ile değiştirildi. Ayrıca agresif bir difüzör ve yeni egzoz uçları da dikkat çeken tasarım detayları arasında bulunuyor.

Venuum, konuyla ilgili açıklamasında detay vermekten kaçındı. Hâl böyle olunca özel tasarım Rolls-Royce Dawn'a sahip olmanın bedelinin ne olacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Bu arada; yapılan açıklamada birkaç satış gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşalım. Yani bazı ultra zengin bireyler, Venuum'un tasarımını şimdiden satın almış durumdalar.