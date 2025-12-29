Tümü Webekno
Rolls-Royce Dawn İçin Yapılanmış En İlginç Modifiye Çalışmalarından: Sınırlı Sayıda Üretilecek!

Bir modifikasyon şirketi, Rolls-Royce'un coupe otomobili Dawn'a özel bir çalışma yaptı. Otomobil, bu çalışma kapsamında çok özel bir görünüme kavuştu. Sadece 25 adet üretilecek gövde kitinin fiyatına ilişkin açıklama yapılmadı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dubai merkezli modifikasyon şirketi Venuum, dünyanın en özel otomobillerinden biri olan Rolls-Royce Dawn için çok özel bir gövde kiti tasarladı. Bu gövde kiti, sadece 25 adet üretilecek ve ABD ile Dubai gibi birkaç lokasyonda satın alınabilir olacak. Peki Rolls-Royce Dawn için tasarlanan gövde kiti nasıl görünüyor?

Yapılan modifikasyon çalışması, Rolls-Royce'un ikonik coupe otomobilini benzersiz bir şekle bürüyor. Mat beyaz dış rengi ile parlak turuncu kabinin muhteşem bir ahengini gözler önüne seren gövde kiti, Rolls-Royce ile özdeşleşen krom ızgarayı ortadan kaldırıyor. Hatta Spirit of Ecstasy bile yapılan çalışma ile değiştirilmiş durumda.

Karşınızda Rolls-Royce Dawn için tasarlanan gövde kiti:

Başlıksız-1

Rolls-Royce'un ikonik "RR" logosunu turuncu renkle donatan Venuum ekibi, arka kısımda da dikkate değer çalışmalar yaptı. Bu bağlamda; aracın arka aydınlatma tasarımı bir ışık barı ile değiştirildi. Ayrıca agresif bir difüzör ve yeni egzoz uçları da dikkat çeken tasarım detayları arasında bulunuyor.

Başlıksız-1

Venuum, konuyla ilgili açıklamasında detay vermekten kaçındı. Hâl böyle olunca özel tasarım Rolls-Royce Dawn'a sahip olmanın bedelinin ne olacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Bu arada; yapılan açıklamada birkaç satış gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşalım. Yani bazı ultra zengin bireyler, Venuum'un tasarımını şimdiden satın almış durumdalar.

Araba

