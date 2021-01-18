Yaklaşık 3 yıldır yapım aşamasında olan dünyanın en büyük motor test yatağı Testbed 80, ilk defa kullanıma açıldı. Rolls-Royce, tesislerinin artık hazır olduğunu ve Trent XWB-97 motorları üzerinde ilk testlerin başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

Rolls-Royce, 90 milyon sterlinlik yatırımıyla 3 yıldır üzerinde çalıştığı dünyanın en büyük akıllı havacılık test sahası Testbed 80’in önümüzdeki aylarda kullanıma hazır hale geleceğini duyurdu. Şirket, yapmış olduğu açıklamayla birlikte ilk defa bir Rolls-Royce Trent XWB motorunun Testbed 80 üzerinde başarılı bir şekilde test edildiğini belirtti.

7500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Testbed 80, Rolls-Royce Trent XWB ve Trent 1000 de dahil olmak üzere onlarca uçak motorunun kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine ve test edilmesine olanak sağlayacak.

Dakikada 1,3 milyar veri elde eden tesis, 140 bin litrelik yakıt deposuna sahip

Bildiğiniz üzere motorların uçağa yerleştirilmeden önce kapsamlı bir şekilde testten geçirilmesi gerekiyor. Başlarda zemin üzerinde test edilen motorlar, büyümeye başladıkça yerden yüksekte yer alan çemberler içinde test edilmeye başlanıyor. Gittikçe geniş bir alana sahip olunması gerektiğini düşünen Rolls-Royce, son 3 yıldır Testbed 80 üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyordu ve şirket nihayet tesisin kullanıma hazır hale geldiğini açıkladı.

Yeni tesis, sadece dünyanın en büyük motor test yatağı olmakla kalmıyor aynı zamanda dünyanın en gelişmiş teknolojilerine de bünyesinde yer veriyor. Şirketin vermiş olduğu bilgilere Testbed 80, motorlardan 10 bin farklı parametre toplayarak dakikada 1,3 milyar verinin elde edilmesini sağlıyor.

Testbed 80, aynı zamanda dünyanın ilk motor röntgen makinesine ev sahipliği yapıyor. Motorun iç kısmına dair saniyede 30 farklı görüntü elde edebilen bu makine, elde ettiği verileri bulut üzerinden paylaşarak dünya çapındaki mühendislerin verileri analiz edebilmesine olanak sağlıyor. Tesiste aynı zamanda tek seferde bir arabanın yakıt deposunu 3 bin kez doldurabilecek 140 bin litrelik yakıt deposu bulunuyor.