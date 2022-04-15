Lüks denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Rolls Royce, eşsiz tasarımlarıyla olduğu kadar ağızları açık bırakan fiyatlarıyla da oldukça fazla konuşuluyor. Peki Rolls Royce marka arabalar neden bu kadar pahalı? Gelin hep birlikte bu sorunun yanıtına yakından bakalım.

Dünyanın en lüks otomobillerini üreten markaları saymamız istense hepimizin ilk aklına gelecek isimlerden birisi de 13 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı yeni araba unvanına sahip Sweptail modeliyle Rolls Royce olurdu. Her bir müşterileri için aynı lüks ve kalite deneyimini yaşatacak, çoğunlukla el yapımı arabalar üreten Rolls Royce’un ise otomobil fiyatları resmen dudak uçuklatıyor.

Tabi ki Rolls Royce otomobillerin bu kadar pahalı olmasının bazı sebepleri bulunuyor. Tabi “600 bin dolarlara ulaşan başlangıç fiyatları bu nedenleri karşılar mı?” o da kullanıcının inisiyatifine kalmış desek yanlış olmaz. Gelin “Rolls Royce marka otomobiller neden bu kadar pahalı?” yakından bir göz atalım.

Rolls Royce marka arabalar neden bu kadar pahalı?

Sınırsız özelleştirme imkânı

Bitmesi haftalar süren el yapımı parçalar

Sadece İskandinav boğalarının derisinden yapılan iç kaplama

Rolls Royce, ünlü isimlerin prestij markası

Rolls Royce marka otomobilinizde sorun yaşadığınızda onlar size geliyor

Sınırsız özelleştirme imkânı:

İş bir Rolls Royce marka otomobil almaya geldiğinde yapabileceğiniz özellikler ve hâliyle karşınıza çıkacak olan fiyat sınırsız. Paletlerinde 44 binin üzerinde renk seçeneği bulunan Rolls Royce, bu renklerle yetinmezseniz sizin için istediğiniz herhangi bir nesnenin ve hatta evcil hayvanınızın rengini DNA’sından oluşturup aracınıza uygulayabiliyor.

Ayrıca istediğiniz her türlü özelleştirmeyi yapabildiğiniz otomobilinizin boyasına isterseniz daha önce olduğu gibi 1.000 adet elmas bile karıştırmalarını Rolls Royce çalışanlarından isteyebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra iç dizayn kısmında da Rolls Royce otomobiller sınırsız özelleştirilebiliyor.

Örnek vermek gerekirse; özel olarak yaptırdığınız bir Rolls Royce otomobil için hiçbir fabrika çıkış parçasına bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Dünyanın dört bir yanından malzemeleri iç dizaynda kullanmaları için Rolls Royce çalışanlarına rahatlıkla bildirebilirsiniz. Tasarım konusunda da oldukça yenilikçi işler yapmaya çalışan Rolls Royce, çocukların elle çizilmiş otomobil tasarımlarını da hayata geçirebiliyor.

Bitmesi haftalar süren el yapımı parçalar:

Rolls Royce otomobilleri bu denli pahalı yapan bir diğer önemli sebep ise yapımı haftalar süren el yapımı parçalar oluyor. En küçük ayrıntısına kadar elle işlenen bu parçalar, neredeyse her bir Rolls Royce’u eşsiz kılıyor. Örnek vermek gerekirse: Rolls Royce Phantom modelinin sadece ön ızgaralarını yaklaşık 12 kişi, birkaç haftada yapabiliyor.

Rolls Royce’un ünlü iç kaplamalarından olan yıldızlarla bezeli tavan kaplamasını yapmak yine bir iç dizayn ekibinin birkaç tam gününü alabiliyor. Daha sayamayacağımız kadar elde üretilen parçaları da hesaba kattığımızda bir Rolls Royce otomobilin yapımı en az 45 gün sürebiliyor.

Sadece İskandinav boğalarının derisinden yapılan iç kaplama (Evet, ne yazık ki vahşice):

Her ne kadar 21. yüzyılda bir hayvanı sadece derisi için öldürmek etik olmayan bir davranış olsa da Rolls Royce lüks yolunda bu eylemi gerçekleştirmekten geri kalmıyor. Birçok lüks eşyada kullanılan dana derisini geride bırakan Rolls Royce, bunun yerine özel olarak yetiştirilen boğa derilerini kullanıyor.

Son dönemlerde hayvancılığa da atılan Rolls Royce’un, arı yetiştiriciliğine başladığı da biliniyordu. Arı yetiştiriciliğini yanı sıra da Rolls Royce, iç kaplamalarında kullandığı derileri, özel olarak sivrisineklerin yaşayamayacağı kadar soğuk olan İskandinav dağlarında yetiştirdikleri boğalardan elde ediyor. Bir adet Rolls Royce Phantom otomobilin iç dizaynını tamamlamak için de 8,3 metrekarenin üzerinde İskandinav boğa derisi kullanılıyor.

Rolls Royce, ünlü isimlerin prestij markası:

Ünlü bir Hollywood isminin otomobilini düşündüğümüzde hepimizin aklına ilk olarak Range Rover tarzı markalar geliyor. Fakat dünya genelinde en varlıklı kişilere baktığımızda Rolls Royce, bu isimlerin sahip oldukları en lüks “oyuncak” olarak karşımıza çıkıyor.

Birçok zenginlik hayali kuran insanın da bu nedenle hayallerini Rolls Royce marka otomobiller süslüyor. Ayrıca Rolls Royce otomobillerin, varlıklı kişiler arasında bu denli hastalık derecesinde popüler olması, bir başka pazarlama fırsatının da kapısını açıyor.

Tıpkı günümüzde YouTube ve Instagram ünlülerinin ürün tanıtımlarında olduğu gibi zengin isimlerde bir nevi bu şekilde Rolls Royce tanıtımı yapıyor. Varlıklı bireyler ve aileler arasında günden güne artan Rolls Royce sevdası da diğer kişilerin bu otomobillere yönelmesine sebep oluyor ve hâliyle Rolls Royce markasının değeri, prestiji ve fiyat çılgınlığı günden güne artıyor.

Rolls Royce marka otomobilinizde sorun yaşadığınızda onlar size geliyor:

Bir Rolls Royce marka otomobil aldınız, dilediğiniz gibi özelleştirdiğiniz ve arabanız size teslim edildi. Fakat bir süre kullandıktan sonra otomobilin iç tasarımından, dış tasarımından sıkıldınız veya otomobilde bir problem ortaya çıktı.

Bu noktada dünyanın neresinde olursanız olun, bir Rolls Royce teknik ekibi sizi ziyaret ederek, otomobilinizin tasarımlarını değiştirebiliyor ve otomobille ilgili bir sorun varsa çözebiliyor. Bu bağlamda bir Rolls Royce sahibiyseniz, bir daha asla yetkili servis aramak gibi bir derdiniz olmuyor, ki arasanız bile yakınlarınız bir Rolls Royce servisi bulabilmeniz pek ihtimal dâhilinde değil.

Bonus: Bir Rolls Royce alana 5 kavanoz bal hediye kampanyasından yararlanabilirsiniz (Kısmen şaka değil):

Çevreye ve ekosisteme derinden bağlı olduklarını belirten Rolls Royce, aynı zamanda otomobilin yanı sıra bir arı yetiştiricisi olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere’deki ekosistemi ve arı popülasyonunu korumak için Rolls Royce, 42 dönümlük arsa üzerinde arı yetiştiriyor.

Bu arılardan elde edilen balları ticari amaçlarla satmayan Rolls Royce, ürettikleri kavanoz kavanoz balı hatırı sayılır müşterilerine hediye ediyor. Eğer siz de özel tasarım bir Rolls Royce siparişi verirseniz, arabanızın ön koltuğunda 5 kavanoz bal görebilirsiniz.

Rolls Royce marka otomobillerin neden bu kadar çok pahalı olduğuyla ilgili daha birçok detay bulunsa da asıl bu otomobilleri pahalı yapan nedenler; varlıklı kişilerin markaya sağladığı prestij, sınırsız özelleştirme imkânı ve yapımı haftalar süren elde üretilen özel parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Sizler Rolls Royce otomobiller hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.