Rolls-Royce Phantom'un 100. Yılı Özel Versiyonu (İçinde Yaşamak İsteyeceksiniz)

Rolls-Royce, ilk kez 1925'te tanıttığı Phantom'un 100. yılı için özel bir versiyon üretti. Sadece 25 adet üretilecek bu eşsiz Phantom, ikonik otomobilin tarihine ışık tutuyor. İşte Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection hakkında bilmeniz gerekenler...

İngiliz lüks otomobil devi Rolls-Royce, ikonik otomobili Phantom'un 100. yılına özel bir çalışma yaptı. İlk kez 1925 yılında üretilen otomobilin tüm serilerini kapsamlı bir şekilde inceleyen tasarım ekibi, her modeli bir araya getirdiği Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection'ı resmen tanıttı. Sadece 25 adet üretilecek otomobil, bugüne kadar gördüğümüz Phantom'lara hem benziyor hem de benzemiyor.

Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection'a dışarıdan bakan birisi, bu otomobilin özel sipariş Phantom olduğunu düşünebilir. Zira tasarım ekibi, otomobilin orijinal tasarımından uzaklaşmadı. Bu bağlamda; özel siyah ve beyaz renk kombinasyonu, Spirit of Ecstasy isimli Rolls-Royce figürünün 18 ayar altından üretilip 24 ayar altınla kaplanması ve 24 ayar beyaz altın kaplama logo gibi detaylar, otomobile eşsiz bir hava kazandırmış durumda. Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection, üretim sayısına atıfta bulunan 25 kollu bir jant tasarımına sahip olacak.

Karşınızda Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection

Firma, özel üretim Phantom'un dış tasarımına fazla dokunmadı. Ancak iç tasarıma baktığımızda durumun böyle olmadığını görüyoruz. Hatta iç mekân, açık konuşmak gerekirse gerçek bir sanat eseri. Otomobilin arka koltuklarına baktığımızda Rolls-Royce'un Londra'da bulunan genel merkezi, araca sahip olan ünlü isimlerin tasviri ve Phantom'un geçmişinde kullanılan tasarımların hikâyeleştirildiğini görüyoruz. Bu kapsamlı çalışma için 12 ay çalışan şirket, arka koltuk döşemelerinde 160 binden fazla dikiş kullandı.

İç tasarımda dikkat çeken hususlar bunlardan ibaret değil. Şirket, otomobilin ön koltuklarında da özel bir çalışma yaptı. Beyaz renkli deri malzemenin kullanıldığı ön koltuklarda hem dikiş hem de lazer baskılı detaylar bulunuyor. Bu detaylar da tahmin edebileceğiniz üzere Phantom'un geçmişini anlatıyor. Ve Rolls-Royce, özel üretim Phantom için tarihinin en kapsamlı ahşap dokuma çalışmasını gerçekleştirmiş durumda. Altın varakların bile kullanıldığı çalışma kapsamında bir dizi coğrafi özellikleri ve haritaları gösteriyor.

Bu özel otomobilin tavanına da ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Rolls-Royce tasarımcıları, otomobilin tavan kaplamasında tam 440 bin adet dikiş kullandılar. Aydınlatmalı bir yapıda olan tavan kaplamasında yer alan yapraklar, bal arıları ve kuş gibi çizimler, firmanın kurucusu Henry Royce'un bahçesinde çektirdiği oldukça eski bir fotoğrafa gönderme yapıyor.

25 adet üretilecek Rolls-Royce Phantom, 6.75 litrelik V12 motordan güç alıyor. Yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz üzere şirket, motor tasarımında bile altın kaplama kullanmaktan çekinmedi.

Gelelim en önemli meseleye: Rolls-Royce, Phantom Centenary Private Collection için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu otomobil, başlangıç fiyatı 500 bin doların üzerinde olan standart Phantom'dan çok daha pahalı olacak.

Peki siz bu güzellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı büyük bir merakla bekliyoruz...