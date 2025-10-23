Tümü Webekno
Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yakın zamanda tanıtılan yeni elektrikli Mercedes-Benz CLA, resmen Türkiye'de satışa sunuldu. İşte fiyatı.

Dünyanın en önde gelen otomobil şirketleri arasında yer alan Mercedes-Benz, elektrikli otomobiller konusunda da hamlelerini iyice artırmış durumdaydı. Dev markanın yakın zamanda sevilen modeli CLA’nın elektrikli versiyonunu resmen tanıttığını görmüştük. Şimdi ise bu araçla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Elektrikli Mercedes-Benz CLA, resmen ülkemizde satışa sunuldu. Aracın, moralinizi bozacak Türkiye fiyatı da belli oldu. Aynı zamanda yeni CLA’nın hibrit versiyonunun da aralık ayında müşterilerin beğenisine sunulacağı açıklandı.

Yeni elektrikli Mercedes-Benz CLA Türkiye fiyatı

electri

Versiyon Türkiye fiyatı
CLA 350 4MATIC (Edition 1 AMG) 4.690.000 TL

iç Yeni Mercedes-Benz CLA elektrikli otomobilin ülkemizde tek versiyon ile sunulduğunu görüyoruz. Edition 1 AMG olarak gelen CLA 350 4MATIC, 4 milyon 690 bin TL'lik fiyatı var. Aracın 715 km menzil ve 354 beygir gücü sunduğunu belirtelim. Tüm detaylarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Mercedes-Benz CLA ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler:

