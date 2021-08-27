Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olması, sosyal medyanın gündemine oturdu. Manchester United'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru paylaşımları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

Dünya futbolunun en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen ve Real Madrid, Juventus gibi büyük kulüplerde forma giyen Ronaldo'nun, yolculuğuna başladığı ilk büyük kulüp olan Manchester United'a transfer olduğu açıklandı. Büyük haber Manchester United resmi hesaplarından paylaşıldı.

Instagram üzerinden yapılan paylaşım 3 saatte 9,2 milyon beğeni ve 400 binden fazla yorum aldı. Twitter'da ise kısa sürede 1,5 milyondan fazla beğeni alan paylaşım, yaklaşık 750 bin RT aldı. Kısa sürede gündem olan #ronaldo hashtag'inde ise yüzbinlerce tweet atıldı.

Manchester City'ye transfer olduğu söyleniyordu:

Son günlerde Ronaldo'nun adı sık sık Manchester City'ye transfer olacağı yönünde haberlerle anılıyordu. Ancak bugün gelen haberle birlikte bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıktı. Juventus ile üç sezon boyunca çıktığı 134 maçta 101 gol atan Ronaldo, yolculuğuna 2009 yılında vedalaştığı Manchester United ile devam edecek.

Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olmasına sosyal medyadan gelen tepkiler:

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Videonun yer aldığı tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Videonun yer aldığı tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.