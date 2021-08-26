YouTube Türkiye, Röportaj Adam adlı kanalıyla mizahî içerikler üreten Mahsun Karaca'nın son videosu "Türkiye'de Cinsellik"i Trend listesinden kaldırdı. Buna videonun yetişkinlere yönelik olması mı yoksa başka bir durumun mu sebep olduğu bilinmiyor.

YouTube Türkiye, daha önce de şahit olunduğu üzere bir YouTuber’ın içeriğini Trend listesinden kaldırdı. Sosyal medyada birçok tartışmaya yol açan bu durumun son örneği Röpotaj Adam adlı YouTube kanalında görüldü.

Röportaj Adam adlı YouTube kanalı aracılığıyla eleştirel ve toplum sorunlarına değinen içerikler üreten, bunları da mizahla harmanlayan Mahsun Karaca, ‘Türkiye’de Cinsellik’ adlı son videosunun YouTube tarafından Trend listesinden kaldırıldığını açıkladı.

Videoda cinselliğin Türkiye'de bir tabu olduğu ifade edilmekte

Karaca, ekibiyle birlikte kurgusal karakterler yaratarak toplum sorunlarına değindiği videolarından sonuncusu olan ‘Türkiye’de Cinsellik’ videosunda Türkiye’de cinselliğin bir tabu olarak değerlendirildiğini çeşitli kurgusal anekdotlarla ifade etmekte.

Bahsi geçen duruma videonun başında yer verilen, içeriğin yetişkinlere yönelik olduğu ibaresinden de anlaşıldığı üzere videonun yetişkin içerikli olması mı sebep oldu yoksa YouTube’un bu kararı altında başka bir sebep mi var bilinmiyor. YouTube Türkiye’nin konu hakkında herhangi bir açıklama yapması beklenmiyor zira kurum bu tür durumlarda doğrudan kanal sahibiyle iletişime geçmekte. Bilgi alması hâlinde Mahsun Karaca’nın durumu Twitter takipçileriyle paylaşıp paylaşmayacağını göreceğiz.