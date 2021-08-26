YouTube Ürün Müdürü Neal Mohan, koronavirüs pandemisiyle ilgili olan ve yanlış bilgiler içeren 1 milyon videonun platformdan silindiğini açıkladı. Konuyla ilgili daha geniş çaplı bilgi veren Mohan, her çeyrek yılda 10 milyon civarı videonun kaldırıldığını belirtti.

YouTube Ürün Müdürü Neal Mohan, platformda kaldırılan içeriklerle ilgili bir blog gönderisi yayınladı. Bu blog gönderisinde YouTube'dan silinen videolardan bahseden Mohan, her çeyrekte neredeyse 10 milyon civarı videonun kaldırıldığını belirtti. YouTube'un böyle bir şey yapmasının nedeni, yanlış bilginin yayılmasını önlemekti.

Neal Mohan'ın paylaştığı gönderiye göre özellikle de koronavirüs pandemisiyle ilgili yanlış bilgiler, YouTube'da da çok fazlaydı. Hatta şirket, Şubat 2020'den bu yana koronavirüsle ilgili asılsız bilgi içeren en az 1 milyon videoyu platformdan kaldırdı. Ancak buna rağmen hala istenen hızda olmadıklarından bahseden YouTube Ürün Müdürü, yeni yöntemler üzerinde de çalıştıklarını ve yanlış bilginin daha hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Hükümetlerin taleplerinde de artış var

YouTube yöneticisinin yaptığı açıklamalara göre kaldırılması için bildirim gönderilen videoların sayısında da ciddi oranlarda artış var. Bunların özellikle de hükümetlerden geldiğini ve sürecin talimatlarla yürütülmeye çalıştığını söyleyen Neal Mohan, hangi ülkelerden yoğun talep olduğunu ise açıklamadı. Ancak ifade özgürlüğünü ihlal etmek istemediklerini söyleyen yönetici, her talimatla video kaldırmanın mümkün olmayacağını belirtiyor.

Neal Mohan, hükümetlerin ismini vermemiş olsa da bu konuyla ilgili daha öne hazırlanmış olan bazı raporlar mevcut. Örneğin bir süre önce MIT Technology Review, Uygurlarla ilgili bazı videoların platformdan kaldırıldığını tespit etti. Bu videolar, kaybolan Uygurlarla ilgiliydi. Ayrıca 2019 yılında tüm dünyanın gündemine oturan Yeni Zelanda'daki cami saldırısı ile ilişkin bir soruşturma ise aşırı sağcı kesimlerin YouTube'u bir tartışma platformu olarak kullandıklarını açığa çıkardı. O dönem de çok sayıda video kaldırıldı...