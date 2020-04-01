RPG Aksiyon Oyunu Mortal Shell’den Tanıtım Fragmanı Geldi

Dark Souls türünde bir RPG aksiyon oyunu olan Mortal Shell, Playstack ve Cold Symmetry tarafından duyuruldu. Oyun 2020’nin 3. çeyreğinde PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayara çıkacak.

Playstack ve oyun geliştiricisi Cold Symmetry, “taviz vermeyen, otantik, ve dehşet verici güzellikte” bir aksiyon RPG oyunu olan Mortal Shell’i tanıttı. Firma, oyunun “Soulslike türünün acımasız gelenekleri” üzerine inşa edildiğini söyledi.

Soulslike türü, Dark Souls oyunlarıyla bildiğimiz Souls türüne benzer oyunlara verilen isimdir. Bu oyunlarda muhteşem derecede detaylı bir dünyada, oyuncu olarak yeteneklerimizi kullanarak hikayeyi tamamlamaya çalışırız. Hata yapmayı pek kaldıran oyunlar değillerdir.

Mortal Shell, saatlerce oynanmaya geliyor

Erken geliştirme aşamasında oyun, Dungeonhaven adıyla biliniyordu. Projeyi 15 kişilik küçük bir ekip tamamlamış olsa da ekibin, piyasadaki en başarılı bazı AAA oyunlarda da görev aldığı belirtiliyor.

Cold Symmetry’nin kurucuları Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez ve Vitaly Bulgarov, yaptıkları ortak açıklama ile “Bizimki gibi küçük bir ekibin, böyle bir oyunu geliştirmesi pek çok açıdan sandalla okyanus aşmaya benziyor. Sonunda Mortal Shell’i duyurabilmek, hayatımızda yaşadığımız en heyecan verici ve en korkunç deneyimlerden biri oldu. Son iki yıldır durmaksızın büyüme, kendinizin oynarken gerçekten eğleneceği bir oyun yapmanın karmaşıklığını şok olarak öğrenme zamanı oldu” ifadelerini kullandılar.

Mortal Shell’in konusu ne?

Mortal Shell, kelime anlamıyla 'ölümlü kabuk' anlamına geliyor ki bu da oyunun konusunu az çok anlatıyor. Dark Father adlı gizemli bir varlığın isteklerini yerine getirmeye çalıştığımız oyunda, gizli tapınakları keşfederek takipçi kazanıyor, çeşitli 'kabukları' uyandırarak kendimize ve oynayışımıza uygun karakterler ediniyoruz. Oyunda insanlığın çöktüğü bir dünyada farklı savaşçı bedenlerini kullanarak onların güçlerine erişebiliyor, silahlarını kullanabiliyoruz.

Oyunda birbirinden ilginç yaratıklar ve düşmanlar da bizi bekliyor. Bu oyunda tanrılar arasındaki bir savaşta aracıyız ve her türden rakiple mücadele ediyoruz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, aşağıda yer alan tanıtımı izleyebilir ve burada bulunan resmi siteden kapalı betaya üye olabilirler.