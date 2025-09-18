RTÜK, Netflix'ten Disney'e Kadar Tüm Dijital Platformlara Ceza Kesti

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, platformun Netflix, Prime Video, MUBİ, HBO Max ve Disney'e ceza kestiğini açıkladı. Yapılan açıklamada RTÜK de eleştirildi. İşte detaylar...

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, resmî X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamada Netflix, Prime Video, MUBİ, HBO MAX ve Disney'e ceza kesildiği ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre cezanın nedeni, "millî ve manevi değerlere saygısızlık"tı. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Tuncay Keser tarafından yapılan açıklamaya göre Kobalt Mavisi, Those About to Die, Benedetta, All Of Us Strangers ve Looking: The Movie isimli yapımlar, dünyaca ünlü firmalara ceza kesilmesine neden oldular. Platformlar, para cezasının yanı sıra söz konusu içerikler için "katalogdan çıkarma" cezası da aldılar.

Tuncay Keser'in açıklaması şu şekilde:

"RTÜK'ten dijital platformlara "Aile Yılı" cezaları...

-NETFLİX’de yayınlanan, “Kobalt Mavisi”, PRİME VİDEO’da yayınlanan “Those About to Die”, MUBİ’de yayınlanan “Benedetta”, DİSNEY XD’de yayınlanan “All Of Us Strangers” ve “HBO MAX’de yayınlanan “Looking: The Movie” isimli filmlerin, 6112 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “f: Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “n: Müstehcen olamaz.” hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle; % 3 İPC ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

Gündüz kuşağı programlarında, reyting uğruna aile kurumu neredeyse her gün dinamitlenirken, RTÜK’ün, yetişkinlerin bedel ödeyerek eriştiği şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli kurgusal yapımlar üzerinden “toplumu koruma” iddiası ciddi bir çelişki ve çifte standarttır.

Toplumsal değerleri ve aile kurumunu doğrudan etkileyen sansasyonel içeriklerin işlendiği canlı yayınların, şifreli film içeriklerine kıyasla çok daha belirleyici ve somut bir etki doğurabileceği açıktır."

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir RTÜK üyesinin görevli olduğu kuruluş hakkında yaptığı eleştiriye hak veriyor musunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.