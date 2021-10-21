RTÜK: Bazı Şampiyonlar Ligi Maçları Ücretsiz Yayınlanacak

RTÜK, özellikle de futbol tutkunlarını sevindirecek bir açıklamada bulundu. Alınan karar kapsamında Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçların ücretsiz gösterilmesi zorunlu hale geldi. Yayın hakkını elinde tutan dijital yayın platformu Exxen'in nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar alındığını duyurdu. Bu karar kapsamında “Önemli Olaylar Listesi”nde bir güncelleme yapan kurum, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen bazı yayınların şifreli olmasını yasakladı. Söz konusu yayınların haklarını ellerinde tutan şirketler, ilgili olayların yayınları için vatandaştan herhangi bir ücret talep edemeyecekler.

RTÜK'ün Önemli Olaylar Listesi, 22 maddeden oluşuyor. Ancak bu maddelerden en dikkat çekeni, hiç şüphesiz futbol karşılaşmalarıyla ilgili olanıydı. Alınan karara göre yayıncı kuruluşlar artık; UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşmasını şifresiz bir şekilde yayınlayacak. RTÜK'ten gelen açıklamaya göre bu düzenleme, ilgili taraflar ve vatandaşlardan gelen taleplere göre yapıldı.

Peki şimdi ne olacak?

RTÜK'ün kararına göre yayıncı kuruluşların şifresiz olarak göstermek zorunda oldukları yayınlar şu şekilde:

Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları,

FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları,

FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları,

Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları,

Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları,

UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması ,

, Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları ,

, Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları ,

, Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)

Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu,

Akdeniz Oyunları,

İstanbul Maratonu,

Gazi Koşusu,

İslami Dayanışma Oyunları,

Kırkpınar Yağlı Güreşleri,

Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus),

Yunus Emre Şenlikleri,

Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri,

Nevruz Etkinlikleri,

Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları.

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu ve 2021 yılının başında hizmet vermeye başlayan Exxen, sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını satın almıştı. Ancak bu platform, ücretli abonelik sistemiyle çalışıyor. Platformun artık RTÜK'ün listesinde bahsi geçen karşılaşmaları ücretsiz bir şekilde yayınlanması gerekiyor. Exxen'in bu noktada nasıl bir yol izleyeceği ise şu an için bilinmiyor.