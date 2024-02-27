RTÜK'ten "VOLE" Açıklaması: Lisans İçin 72 Saat Süre Verildi

26 Şubat tarihinde oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından YouTube'da VOLE kanalında yayımlanan program ile ilgili RTÜK'ten açıklama geldi.

Ülkemizde futbol programlarında sık sık kantarın topuzunun kaçtığını görüyoruz. Dün de YouTube'da yayın yapan VOLE kanalında yayına çıkan Serdar Ali Çelikler, yaptığı yorumlarda karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar'a yönelik kullandığı ifadelerle tepki çekmişti.

Söz konusu programın ardından programın yayınlandığı VOLE, RTÜK'ün radarına girdi. Ancak RTÜK, programı açıklamalardan önce yayın lisansı alıp RTÜK denetimine girmesi için hedefine aldı. VOLE'ye RTÜK'ten yayın lisansı almak için 72 saat süre tanındı.

RTÜK'ten açıklama geldi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan RTÜK, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda gerek kulüpleri gerekse hakem Abdulkadir Bitigen'i hedef alan açıklamalar ve hakaretler üzerine gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü ve taraftarlarını rahatsız edici içerikteki yayın, şu anda görev sahamızda bulunmayan “YouTube” video paylaşım mecrasından gerçekleştirilmiştir.

Bu tür yayınların denetimi hususunda “YouTube” ile görüşmeler devam etmektedir.

Ayrıca, ilgili yayının kamuoyunu rahatsız etmesinden dolayı RTÜK yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve ilgili taraflarla görüşerek ikili ilişkilerle konuya müdahil olmuştur. Sayın TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır.

Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.

Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı “VOLE” isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir.

Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans almaları zorunludur. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan “VOLE”, lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise, platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıca Trendyol da, Çelikler'in açıklaması sonrasında yaptığı bir paylaşımla VOLE kanalı ile olan sponsorluk anlaşmalarını sonlandırdıklarını açıkladı. Trendyol, paylaşımında “Sporda saygı ve centilmenlik değerlerine bağlı kalmak Trendyol olarak işbirliklerimizin temel prensibidir. Bu çerçevede, bir dijital spor kanalında sarf edildiğine üzülerek tanık olduğumuz ifadeler kesinlikle tasvip edilemez. İlgili kanalla işbirliğimizi sonlandırmış bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı.