Paylaşılan karşılaştırma testi sonuçlarına göre yeni RTX 3060 Ti, performansıyla RTX 2080 Super'i dahi geçmeyi başarıyor. Elbetteki test sonuçları, gerçek hayatta nasıl bir performans göreceğimizin bir ipucunu sunmuyor.

NVIDIA’nın yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartları yavaş yavaş oyuncularla buluşmaya başladı ve gözler, serinin giriş seviye üyesi olacak RTX 3060 Ti’a dönmüş durumda. VideoCardz tarafından paylaşılan performans karşılaştırmalarına göre RTX 3060 Ti, giriş seviye bir model olmasına rağmen RTX 2080 Super almayı düşünenlerin dahi aklını çelebilir.

Eski moda ‘Raster’ oyunlarıyla yapılan testlerde RTX 3060 Ti, RTX 2080 Super’e kıyasla yüzde 1 ile yüzde 10 arasında bir performans artışı gösterirken; ancak konu, profesyonel programlarda render almaya geldiğinde iki ekran kartı arasındaki yüzde 40 seviyelerine çıkıyor.

Söz konusu karşılaştırma, RTX 3060 Ti’daki geliştirmelerin daha iyi görülebilmesi için kendi segmentindeki bir önceki nesil ekran kartı olan RTX 2060 Super ile de karşılaştırma içeriyor ve RTX 3060 Ti’ın performans artışı bu karşılaştırmada gerçekten de daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor.

Paylaşılan verilere göre RTX 3060 Ti, RTX 2060 Super’e kıyasla ‘Raster’ oyunlarında yüzde 35 ile 54 arasında, ışın izleme teknolojisinde yüzde 37 ile 54 arasında, profesyonel programlarda render alma konusunda ise yüzde 51 ile 80 arasında performans artışı gösteriyor.