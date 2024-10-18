NVIDIA'nın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği merakla beklenen yeni nesil ekran kartlarının özellikleri gün yüzüne çıktı.

NVIDIA'nın merakla beklenen yeni nesil ekran kartlarına ait teknik özellikler sızdırıldı. GeForce RTX 5090, 5080 ve 5070 modelleri hakkında ortaya çıkan bilgilerin yanı sıra şirketin 2025'in başlarında CES fuarında nihayet lansmanı gerçekleştireceği söyleniyor.

NVIDIA'nın amiral gemisi modeli olacak olan RTX 5090, özellikle bellek tarafında önemli bir artış ile dikkat çekiyor. 32 GB'lık video belleği, 512 bit genişliğindeki bir arayüzle destekleniyor ve bu da önceki modellerdeki 448 bite kıyasla kayda değer bir artış. Ayrıca bu modelde tam 21.760 gölgelendirici birimi bulunuyor, bu da performans açısından büyük bir sıçrama yaşanacağı anlamına geliyor.

RTX 4090 ile RTX 5090 karşılaştırması

RTX 4090 RTX 5090 GPU AD102-300-A1 / AD102-301-A1 GB202-300-A1 Kod Adı Ada Lovelace David Blackwell Gölgelendirici Birimleri 16,384 21,760 Bellek Arayüzü Genişliği 448 bit 512 bit Bellek Türü GDDR6 GDDR7 Bellek Boyutu 24 GB 32 GB TGP 450W 600W

RTX 5080, gölgelendirici birimlerinde %10'luk bir artışla geliyor. Ayrıca yeni nesil GDDR7 video belleği ile performans artışı bekleniyor. %15 ila %25 arasında bir performans artışı tahmin edilse de güç tüketiminin sadece 50W artacak olması da olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

RTX 4080 ile RTX 5080 karşılaştırması

RTX 4090 RTX 5090 GPU AD103-300-A1 / AD103-301-A1 GB203-400-A1 Kod Adı Ada Lovelace David Blackwell Gölgelendirici Birimleri 9,728 10,752 Bellek Arayüzü Genişliği 256 bit 256 bit Bellek Türü GDDR6 GDDR7 Bellek Boyutu 16 GB 16 GB TGP 320W 400W

RTX 5070 ise daha mütevazı bir donanımla geliyor. 12 GB video belleği ve 192 bit bellek arayüzü ile RTX 5070'in performansının RTX 4070'e kıyasla çok büyük bir sıçrama yapması beklenmiyor ancak GDDR7 belleği ve artırılan bellek bant genişliği sayesinde belirgin bir hız artışı sağlanabilir.

RTX 4070 ile RTX 5070 karşılaştırması

RTX 4090 RTX 5090 GPU AD104-250-A1 GB205 Kod Adı Ada Lovelace David Blackwell Gölgelendirici Birimleri 5,888 (6.400?) Bellek Arayüzü Genişliği 192 bit 192 bit Bellek Türü GDDR6 GDDR7 Bellek Boyutu 12 GB 12 GB TGP 200W 250W

Peki sizin yeni RTX 5000 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.