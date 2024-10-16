NVIDIA'nın yeni RTX 5060 ve 5060 Ti GPU'ları için tanıtım tarihleri hakkında sızıntılar gündemde. RTX 5060 ve 5060 Ti ne zaman gelecek merakla bekleniyor.

NVIDIA, RTX 5060 ve 5060 Ti modelleriyle birlikte yeni nesil GPU'ları Mart 2025'te tanıtmayı planlıyor. Ancak bu haberin doğruluğu konusunda şüpheler var. Sektördeki kaynaklardan gelen bilgiler, NVIDIA'nın Blackwell serisi grafik kartlarının hızlı bir şekilde tanıtılacağını öne sürüyor.

Sızıntılara göre, NVIDIA'nın Ocak 2025'te RTX 5090 ve 5080 modellerini tanıtması bekleniyor. Ardından Şubat'ta RTX 5070 ve onun Ti versiyonu ile birlikte, Mart ayında da RTX 5060 ve 5060 Ti modellerinin raflarda yer alacağı iddia ediliyor.

RTX 5060: AMD'nin RDNA 4'üne karşı aceleci bir hamle mi?

Ancak daha önce tanıtılan RTX 4060'ın sekiz ay sonra duyurulduğu göz önüne alındığında pek mantıklı görünmüyor.

Analistler, RTX 5060'ın erken duyurulmasının olası nedenleri arasında AMD'nin RDNA 4 orta segment GPU'larıyla rekabet etme gerekliliğini öne sürüyor. Ancak bu söylentilerin sağlam bir temele oturmadığı ve mobil GPU'ların CES 2025'te tanıtılması olasılığının daha yüksek olduğu vurgulanıyor. NVIDIA'nın bu konudaki planları ve açıklamaları şimdiden merakla bekleniyor.