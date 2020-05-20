Rumble Hockey, iOS ve Android İçin İndirilebilir Hâle Geldi

Birçok kişi tarafından ilgi gören Rumble Stars Soccer'ın ikiz oyunu olarak adlandırılan Rumble Hockey resmi olarak piyasaya sürüldü. iOS ve Android platformlarından indirebileceğiniz oyun büyük ölçüde ikiz oyununu andırsa da bazı farklılıklar bulunuyor.

Frogmind Studios, bazı ülkelerde gerçekleştirilen çıkıştan sonra şimdi de yeni oyunu Rumble Hockey'i dünya genelinde iOS ve Android platformları için yayınladı. Bu oyun, geçen sene yayınlanan ve birçok kişiden övgüler alan Rumble Stars Soccer'a benzer olarak tasarlandı. Oyunların geliştiricileri, bahsi geçen oyunları 'ikiz oyunlar' olarak adlandırıyor.

İkiz oyunlar denmesinden de anlayabileceğimiz üzere iki oyunda birbirine yüksek derecede benziyor. Daha önce Rumble Stars Soccer'ı oynadıysanız oradan aşina olduğunuz karakterler Rumble Hockey oyununda da yer alıyor. Reckless Hog, Stick Puffer, Energy Pump ve Dashing Deer gibi ikonik karakterler bu oyunda da yerini almış durumda.

Rumble Hockey nasıl bir oyun?

Değişimi gerçek anlamda fark edilen tek karakterse King Goalie diyebiliriz. King Goalie, bir hokey kalecisinin davrandığı gibi davranıyor; yani kalenin etrafında dolanarak golleri engellemeye çalışıyor. Bunun sonucunda özel hareketlerle atılacak gollerin artacağını tahmin etmek çok da zor değil. Yeni özellikleri de içinde barındıran oyun şimdiden birçok kişi tarafından oynanmaya başlanmış durumda.

Ayrıca oyunun yayıncısı Frogmind Studios, Rumble Stars Soccer'dan farklı olarak arenaların daha büyük olduğunu ve oyunun daha hızlı olduğunu belirtti. Çok daha tempolu şekilde geçecek bu oyunu oynayacakların güçlü reflekslere sahip olması gerektiği de yayıncı tarafından aktarıldı.

Frogmind Studios, oyun henüz global olarak yayınlanmadan oyunu belirli ülkelerde piyasaya sürmüştü. Görünüşe bakılırsa yayıncı, bu süreci verimli bir şekilde değerlendirmiş ve bu süre boyunca oyundaki eksikliklerin farkına varmış. Bu nedenden dolayı oyunun ilk hâline göre çok daha güçlü olduğu düşünülüyor.

Rumble Hockey oyununun fragmanı:

İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz olan oyunu sizler de aşağıdan indirebilirsiniz.