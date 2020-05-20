PUBG'nin PC Sürümüne Bot Getiren 7.2 Güncellemesi Yayınlandı

PUBG'nin PC sürümü için hazırlanan 7.2 kodlu güncelleme yayınlandı. Oyuna Dereceli Mod ve botlar gibi pek çok yenilik getiren güncelleme, görsel ve işitsel iyileştirmelerin yanı sıra PUBG'nin bilinen hatalarını gideriyor.

İlk kez 2016 yılında piyasaya sürülen ve video oyun sektörünün kurallarını temelinden sarsan PUBG, piyasaya sürülmesinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala büyük bir popülariteye sahip. Oyunseverlerin gösterdiği ilgiden fazlasıyla memnun olan geliştiriciler de oluşturdukları yazılım güncellemeleri ile PUBG'ye hem yeni özellikler getiriyorlar hem de oyunseverlerin ilgisini daima yüksek tutuyorlar.

PUBG geliştiricileri şimdi, oyunun PC sürümü için hazırladıkları 7.2 kodlu yeni güncellemeyi yayınladılar. Bugün itibarıyla yayınlanan güncelleme, oyuna yeni bir modun yanı sıra normal karşılaşmalara eklenen botlar gibi onlarca yenilik içeriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve PUBG 7.2 güncellemesinin neler getirdiğine yakından bakalım.

PUBG'nin 7.2 güncellemesi ile oyuna getirilen yenilikler

PUBG'nin 7.2 güncellemesinde göze çarpan en önemli yenilik, hiç şüphesiz "Dereceli Mod". Bu oyun modu, PUBG oyuncularını derecelerine göre sınıflandıracak ve oyuncular bu sınıflara göre birbirleri ile karşılaşacaklar. Yani bundan sonra PUBG oyuncuları, bu oyun modunda yaklaşık olarak kendileri kadar iyi oynayan rakiplerle karşılaşacak. Böylelikle oyunun çok daha fazla rekabetçi mücadeleye sahne olacağını söyleyebiliriz.

Buna gerçekten de gerek var mıydı: PUBG'nin PC sürümüne de botlar geldi

PUBG hayranlarının birkaç haftadır konuştuğu konulardan bir tanesi de botlar. Geliştiriciler, geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları açıklamalarla oyunun seyrini olumlu ya da olumsuz yönde değiştirebilecek botların bundan sonra oyun içerisinde olacağını açıklamışlardı. PUBG'nin 7.2 güncellemesi bir süredir tartışılan bu konuya son noktayı koyuyor ve PUBG'nin PC sürümüne botları resmen getiriyor.

Geliştirici ekip, PUBG'nin yeni güncellemesiyle birlikte oyundaki silahları da yeniden gözden geçirdi. Bu gözden geçirme bağlamında M416, M16A4 ve SCAR-L için şarjör yenileme hızını artıran ekip, oyundaki en tehlikeli silahlardan bir tanesi olan ancak çoğu zaman tercih edilmeyen Beryl M762'de merminin namludan çıkış hızını artırdı ve geri tepmesini azalttı. Ayrıca pompalı silahlarda da bazı yenilikler mevcut.

PUBG'nin 7.2 güncellemesinde gerek oyunun genel arayüzü gerekse menülerde görüntü ve ses iyileştirmeleri yapılmış durumda. Ayrıca Survivor Pass sezonu için oluşturulan görevlerin ikinci bölümü de son güncellemeyle açıldı. Tüm bu özellik ve yeniliklere ek olarak PUBG'nin yeni PC sürümü, oyun içinde bilinen hataları büyük ölçüde gideriyor.

PUBG'nin 7.2 güncellemesi için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz