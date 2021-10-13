Türkiye'de yaşayan Rümeysa Gelgi, 215.16 cm boy uzunluğuyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Rümeysa, 2014'te 18 yaşındayken en uzun genç unvanını kazanmıştı. Bu yıl boyu yeniden ölçülen Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun kadını unvanıyla rekor kırdı.

Özellikleri ya da başarılarıyla fark yaratanların girmeye hak kazandığı Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na bugün yeni bir kişi daha katıldı.

Daha önce dünyanın en uzun insanı olarak bir Türk’ü belirleyen kuruluş bu kez de dünyanın en uzun kadınını belirledi. Dünyanın en uzun insanı gibi dünyanın en uzun kadını da bir Türk oldu.

Türkiye’de yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15.16 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Ancak bu Rümeysa’nın adını Guinness Rekorlar Kitabı’na ilk yazdırışı değildi. Genç kadın daha önce de uzun boyuyla dünya rekoru kırmıştı.

2014 yılında da rekorlar kitabına girmişti

Rümeysa Gelgi, 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en uzun genci olarak girmişti. Genç kadın iki kez dünya rekoru kırmayı başarmış olsa da boyunun uzun olmasının birçok dezavantajını yaşıyor.

Rümeysa’nın boyunun bu kadar uzun olması nadir görülen "Weaver" sendromundan kaynaklanıyor. Weaver sendromu, iskelet de dahil olmak üzere hızlı ve anormal büyümeye neden olan bir rahatsızlık. Bu sendrom Rümeysa’nın çoğu zaman tekerlekli sandalye kullanmasını zorunlu kılıyor. Yalnızca yürüme aparatıyla kısa süreli yürüyüşler yapabiliyor.

Dünya’nın en uzun kadını Rümeysa, sokakta yanından geçen insanlar tarafından çoğu zaman kibar ve destekleyici bir tavırla, ilgiyle karşılandığını ifade etti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen "Her dezavantaj kendin için bir avantaja dönüşebilir, bu yüzden kendini olduğun gibi kabul et, potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap." dedi.

Boş zamanlarında ailesiyle dışarıda vakit geçirmeyi ve yüzmeyi seven Rümeysa, yüzmenin vücuduna olumlu etkilerinden bahsetti. Ailesi, kızlarının Guinness Dünya Rekoru unvanına sahip olmasından dolayı çok mutlu ve onunla gurur duyuyor.

Dünya’nın en uzun insanı unvanı ise 2011 yılından bu yana 2 metre 51 cm boyuyla Sultan Kösen tarafından taşınmaya devam ediyor. Ayrıca yaşayan en uzun kadın ve erkek rekorunu kıranların aynı ülkeden olması da Guinness Dünya Rekorları tarihinde nadir karşılaşılan bir durum.