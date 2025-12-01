Huawei, Cebinizde Civciv Gibi Gezdireceğiniz Yapay Zekâ Asistanı Hanhan'ı Duyurdu

Huawei, Hanhan ismini verdiği yapay zekâ cihazını tanıttı. İnanılmaz tatlı bir tasarıma sahip bu ürün, kullanıcıya duygusal destek de sunabilen bir asistan görevi görecek.

Yapay zekâ teknolojileri her gün daha fazla hayatımıza entegre olmaya başlamış durumda. Öyle ki bu kapsamda sadece yapay zekâ odaklı cihazların geldiğini bile görüyoruz. Şimdi ise Çin merkezli teknoloji devi Huawei’den böyle bir hamle geldi. Şirket, Smart Hanhan isimli yeni ürününü tanıttı.

Hanhan isimli ürün, yapay zekâ destekli bir asistanınız olacak. Tüylü, yumuşak ve minik görünümüyle inanılmaz tatlı bir tasarıma sahip olan ürün, âdeta kullanıcının ona hem duygusal olarak hem de diğer konularda yardımcı olan bir evcil hayvan rolü üstlenecek.

Sizinle konuşabiliyor, duygusal destek verebiliyor, söylediklerinizi hatırlıyor

80 x 68 x 82 mm boyutlara ve sadece 140 gram ağırlığa sahip Hanhan, sadece eğlence ve bilgi değil, aynı zamanda duygual desteğe de odaklanan bir ürün olarak geliyor. Yumuşak peluş kumaş, plastik ve dahili elektronik detaylara sahip bir tasarımı var. Cihaz, Huawei’nin yapay zekâ asistanı XiaoYi’den güç alıyor.

Hanhan, sizinle konuşabiliyor, söylediklerinize tepki veriyor, ona söylediğiniz her şeyi hatırlayabiliyor. Yani bir yapay zekâ asistanının sahip olması gereken özelliklerin hepsi var. Hatta tonunuzu, duygusal değişikliklerinizi algılayabiliyor, böylece daha kişisel ve duygusal yanıtlar verebiliyor. Bu da kullanıcının onunla bir bağ kurmasını sağlıyor.

Cihazda 6-8 saat kesintisiz etkleşim sunan 1800 mAh’lik bir pil var. Pil ömrü normal kullanımda 48 saate kadar çıkabiliyor. Tam şarjı ise 6 saat civarı sürüyor. Çin’de çıkış yapan -ürün, şirketin yeni telefonları Mate 80 serisi, Mate X7 başta olmak üzere **HarmonyOS 5.0 ve üstü **sürümlere sahip telefonlarla uyumlu olacak. Fiyatı ise 56 dolar olarak açıklandı.