YouTuber'lara Pfizer Aşısını Kötülemesi İçin Para Teklifi

Moskova bağlantılı Fazze adındaki bir PR ajansının, Avrupa'daki ünlü YouTuber'lara sınırsız bütçe karşılığında Pfizer & BioNTech aşısının ölümcül olduğunu gösteren video tekliflerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Aşı konusunda bir hayli hassas olunması ve toplum bağışıklığı için herkesin aşılanması gereken şu dönemde, Rusya ile bağlantısı bulunan bir PR ajansının para karşılığında ünlü Youtuber'lara götürdüğü teklif, akıllara durgunluk verdi. Fazze adı verilen bu ajansın, milyonlarca abonesi bulunan YouTuber'lara Pfizer & BioNTech aşısını kötüleyip, aşının yüzlerce insanın ölümüne yol açtığına dair yanlış bilgi paylaşımı için para teklif ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu ajansın YouTuber'lara gönderdeği e-postalar ortaya çıkınca Fazze, web sitesini kapatıp Instagram hesabını kilitledi. LinkedIn hesabından yola çıkarak Rusya ile olan bağlantıları ortaya çıkan şirket, YouTuber'lara böyle bir video çekmesi karşılığında istedikleri kadar para ödeyebileceklerini belirtmiş.

"Video için devasa bütçeleri var"

Kendisini influencerları birbirine bağlama platformu olarak nitelendiren Fazze, ilk önce bilim ve teknoloji üzerine videolar çeken bir YouTuber'a ulaşmış, bozuk bir İngilizce ile birlikte Pfizer aşılarının AstraZeneca aşılarından neredeyse 3 kat daha ölümcül olduğunu açıklamasını istemiş. Kendi hazırladığı sahte bir raporun sosyal medya mecralarında paylaşılmasını isteyen şirket, videoda sponsorlu ya da işbirliği tarzında hiçbir ifade geçirmemesini, videonun olabildiğince samimi görünmesini talep etmiş.

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Kendisine gelen e-posta'yı Twitter üzerinden paylaşan YouTuber Leo Grasset, konu hakkında "Çok garip. Pfizer aşısını kötülediğimi gösteren bir video teklifi aldım. Söylediklerine göre devasa bir bütçeleri var, kimliklerini gizliyorlar ve videoda da sponsorlu olduğunu belli etmemem gerekiyor. Bunun gibi bir video görürseniz yalan olduğunu anlarsınız."

Leo'dan sonra Alman bir YouTuber olan Mirko Drotschmann, aynı türden bir e-posta aldığını ve şirketinin CEO'sunun Moskova'da göründüğünü dile getirdi. Yetkililer, bu tür kampanyaların Pfizer ve AstraZeneca gibi aşıları kötüleyerek Çin ve Rusya'da üretilen aşıların ön plana çıkması için tasarlandığını belirtiyor.