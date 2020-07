Yönetmenliğini Russo kardeşlerin üstlendiği The Gray Man, bu zamana kadarki en yüksek bütçeye sahip Netflix Orijinal yapımı olacak. Başrollerinde Ryan Gosling ile Chris Evans'ın yer aldığı yapımın bütçesinin 200 milyon doları aşması bekleniyor.

Zaman zaman izlenme ve abone sayıları ile ilgili istatistikleri paylaşan Netflix, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruda şimdiye dek en çok izlenen 10 orijinal filmini açıklamıştı. Listenin başında 65 milyon dolar bütçe ile çekilen ve başrolünde Chris Hemsworth’ün bulunduğu Extraction yer alıyordu. Extraction’ın yanı sıra listede, 150 milyon dolar bütçeyle çekilen 6 Underground ve 160 milyon dolarlık bütçeye sahip olan The Irishman gibi yapımlar da yer alıyordu.

Her ne kadar dev bütçelerle çekilmiş olsalar da ne 6 Underground ne de The Irishman, en çok bütçeye sahip olan Netflix projesi değil. Bu noktada başrollerini Gal Gadot ile The Rock’ın paylaştığı Red Notice, 200 milyon dolarlık bütçeyle zirvede yer alıyor. Ancak bu durum değişecek gibi görünüyor zira şirketin yeni projesi The Gray Man’in bütçesinin 200 milyon doları aşması bekleniyor.

Netflix’in bu zamana kadarki en pahalı projesi: The Gray Man

Avengers serisini sinemaya getiren Russo kardeşlerin yönetmenliğini üstleneceği The Gray Man’in başrollerinde Ryan Gosling ile Chris Evans yer alacak. Joe Russo ile Anthony Russo kardeşleri Avengers’tan bu yana ilk kez bir araya getirecek olan yapımın 200 milyon doların üzerinde bir bütçeye sahip olacağı konuşuluyor. Bu da filmi, şimdiye dek en fazla bütçe ayrılmış Netflix Orijinal yapımı hâline getiriyor.

The Gray Man’in nasıl bir film olduğundan bahsetmek gerekirse yapım, Mark Greaney’in 2009 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanacak. İki katil arasındaki ölümcül düelloyu konu alan aksiyon gerilim türündeki filmde, kiralık katil Court Gentry (Ryan Gosling) ile eskiden CIA’de birlikte çalıştığı Lloyd Hansen (Chris Evans) arasındaki amansız kovalamacaya tanıklık edeceğiz.

Sinemanın gişe rekortmeni Russo kardeşlerin son filmi The Gray Man’e dair bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Dev bütçesiyle ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken projeye dair yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.