Wonder Woman 2, Neden 1984 Yılında Geçiyor?

Film ve edebiyat dünyasında 80’ler dönemi konuşulduğu zaman akla gelen ilk tarihlerden birisi de 1984 oluyor. Soğuk Savaş’ın ve teknolojik gelişmelerin tavan yaptığı bu dönem birçok sanat dalında sıkça işleniyor ve önümüzdeki aylarda çıkacak olan Wonder Woman 2 filmi de bu dönemde geçiyor. Peki 1984 yılı neden bu kadar önemli? Gelin hep beraber 1984 yılında yaşananlara ve filmin yönetmeni Patty Jenkins’in açıklamalarına bir göz atalım.

DC Comics’in ilk olarak 2017 yılında çıkan Wonder Woman filminin hem devamı, hem de filmin yönetmeni Patty Jenkins’in yaptığı röportajlara göre hikâyesel olarak ilk filmin devamı olmayacak yeni Wonder Woman filmi hepimizin bildiği üzere 1984 yılında geçiyor. Wonder Woman hayranlarını şaşırtan bu tarih seçimi, filmin yönetmeni Patty Jenkins’e de film hakkında sıkça sorulan sorulardan birisi.

Yeni filmin Wonder Woman 1984 olarak adlandırılması ve 80’lerde geçmesi birkaç farklı nedene dayanıyor. Gelin hep beraber 1984 yılında dünyada ve özellikle ABD’de neler olmuş ve filmin yönetmeni Patty Jenkins için 80’ler neden bu kadar önemli, yönetmenin kendi açıklamalarıyla beraber bir göz atalım.

Patty Jenkins’in 1984 yılı hakkındaki yorumları:

Wonder Woman 1984’ün yönetmeni Patty Jenkins, çeşitli medya platformlarında film hakkında verdiği röportajlarda sıklıkla neden 1984 yılı seçildiğine dair soruları yanıtlıyor. İlk filmin Birinci Dünya Savaşı sırasında geçmesinden sonra neden ikinci filmin hikâyesinin birkaç 10 yıl atlayarak 1984’e sıçraması hakkında pek detaylı bilgi vermese de Jenkins, 1984 yılı seçimini şu sözlerle ifade ediyor:

“80’lerde büyümüş birisi olarak bu dönemin kendine ait bir atmosferi olduğuna inanıyorum. Hem çok iyinin hem de çok kötünün bulunduğu bir dönem olan 80’leri izleyicilere göstermek için sabırsızlanıyorum. Wonder Woman genel olarak bu dönem ile çok uyumlu. Batı medeniyetinin bugünkü hâlinin çıkış noktası olan dönemde Diana’nın neler yapabileceğini ve bu dönemden ne gibi kötü karakterlerin çıkabileceğini merak ediyorduk.”

1984’de neler oldu?

Patty Jenkins’in de belirttiği gibi 1984 yılı hem iyi olayların hem de kötü olayların merkezi olmuş bir dönem. Özellikle ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş’ın şiddetinin arttığı 1984 yılında Ronald Reagan tekrar ABD başkanı seçilmişti. Ayrıca 1984 yılında Amerikalı araştırmacılar ilk defa AIDS virüsünü keşfettiler ve ilk Apple Macintosh bilgisayar yine 1984 yılında satıldı.

Özellikle ilk filmin Birinci Dünya Savaşı sırasında geçmesinden sonra ikinci filmde de yine bir “savaş” teması devam ettiriliyor. Filmin yapımcıları bu savaş temasını İkinci Dünya Savaşı’ndan devam ettirmek yerine, Soğuk Savaş’ın ve birçok komplo teorisinin tavan yaptığı 1984 yılında devam ettirmeyi tercih ediyor. Ayrıca filmi bekleyen birçok Wonder Woman hayranı, Los Angeles’da gerçekleşen ve Sovyerler Birliği’nin boykotuyla ünlü olan 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın Wonder Woman 1984’de yer alacağını düşünüyor.

1984 yılı neden önemli?

Edebiyat ve sinema dünyasında ve birçok sanat dalında sıkça kullanılan 80’ler döneminin en çarpıcı tarihlerinden birisi şüphesiz 1984. Efsanevi İngiliz yazar George Orwell’ın İkinci Dünya Savaşı sonrası distopyasını anlattığı kitaba da adını veren 1984, şu an günümüzde yaşadığımız dönemi şekillendiren tarihlerden birisi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın kendini toparlamaya başladığı ve günümüze kadar süregelen savaş sonrası Batı medeniyetinin temellerinin atıldığı 1984, şüphesiz Wonder Woman’ın içerisinde hiç de sırıtmayacağı bir ortam.

Kendini gösteren teknolojik gelişmeler, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer enerji, uzay hakimiyeti yarışı ve istihbarat üzerine yoğunlaşan Soğuk Savaş, Wonder Woman’ı adeta Captain America’dan alışık olduğumuz bir dünyanın ve Soğuk Savaş atmosferinin ortasına bırakabilir.

Wonder Woman 1984’de yer alması muhtemel tarihsel olaylar:

Wonder Woman 1984’de yer almasını beklediğimiz ilk tarihsel olay 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları boykutu oluyor. 1980 yılında Moskova’da gerçekleşen Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ABD tarafından boykot edilmesinin ardından 1984 yılında Sovyetler Birliği, Doğu Bloğu’nda bulunan 14 ülke ile beraber Los Angeles ABD’de düzenlenen 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı boykot etti. Bu Yaz Olimpiyat Oyunları’nı boykot eden ülkelerse kendi aralarında “Dostluk Oyunları” ismi verilen başka büyük bir organizasyon düzenledi. 1984’ün en ünlü olaylarından olan bu boykot’un Wonder Woman 1984’de yer almasını bekliyoruz.

İkinci olarak bu filmde yer alacak kötü karakterimiz Cheetah’ın Soğuk Savaş hükümetlerinden biriyle çalışan bir uyuşturucu patronu olması bekleniyor. Bu bağlamda Cheetah sayesinde dönemin hükümetlerine ve Soğuk Savaş’a dair birçok ayrıntıyı görebileceğiniz gibi duruyor.

Bu nedenle Ronald Reagan’ın tekrar ABD başkanı seçilmesi de filmde yer alacakmış gibi duruyor. Çünkü etkisini arttıran Soğuk Savaş nedeniyle Ronald Reagan, savaş dönemi dışındaki en büyük askeri girişim olan ve pek çok kişi tarafından imkansız olarak görülen Stratejik Savunma Girişimi isimli projeyi filmin geçeceği dönemde ortaya atmıştı.

Bilim kurgu projesi sayesinde ABD, Sovyetler Birliği tarafından ABD’ye yollanacak olası balistik füzeleri uzaya yerleştirilecek uydular aracılığıyla ABD’ye ulaşmadan yok edebilecekti. Tam da süper kahraman filmlerinde görülebilecek bir konsepte sahip olan bu projenin de Wonder Woman 1984’de yer alabileceğini düşünüyoruz.

1984 yılının önemini ve bu dönemde yaşanan olayları sizlere aktardığımız içeriğimizin sonuna geldik. Soğuk Savaş’ın ve teknolojik gelişmelerin beşiği olan 1984 yılında geçen Wonder Woman 1984, 2 Ekim 2020 tarihinde vizyona girecek. Gal Gadot’u tekrar Wonder Woman olarak izleyeceğimiz bu filmi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizlerde Wonder Woman 1984 hakkındaki görüş ve düşüncelerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.