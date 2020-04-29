Rusty Lake, Yeni Oyununu Ücretsiz Olarak Yayınladı

Bulmaca oyunlarıyla tanınan Rusty Lake, beşinci yıl dönümünü kutlamak için Samsara Room’un yeniden yapımını oyunculara sundu. Oyun; PC, Android ve iOS platformlarında indirilebilir durumda.

Oyun geliştiricileri, yayınladıkları oyunların yıl dönümlerini kutlamak için çeşitli indirimler yapabiliyor, geliştirme sürecinde yaşananları veya oyunun bu başarıya nasıl ulaştığını anlatan bir blog yazısı yayınlayabiliyor.

Rusty Lake de beşinci yıl dönümünü Samsara Room adlı oyunun yeniden yapımıyla kutluyor. Oyun, Cube Escape ve Rusty Lake markalarının önemli yapımlarından biri. İçerisinde telefon, ayna, saat ve çeşitli bazı objelerin bulunduğu bir odada uyanarak oyuna başlıyorsunuz. Samsara Room ile ilgili söyleyebileceğimiz bir diğer şeyse çizimlerle alakalı. Oyunun çizimleri, tam olarak Rusty Lake’ten beklenebilecek bir kalitede.

Samsara Room tanıtım videosu:

Yukarıda da söylediğimiz gibi Samsara Room, stüdyonun elinden yeniden geçti ve bu süreç sonunda oyuna yeni bulmacalar, görseller, hikâye ve müzikler eklendi. Ayrıca oyun, çıktığı tüm platformlar için de ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor.

Samsara Room; iOS, Android ve PC platformlarının hepsinde ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ayrıca oyunun Steam sayfasında yer alan bilgiye göre oyunda Türkçe arayüz ve Türkçe alt yazı desteği de bulunuyor. Samsara Room'a ek olarak stüdyonun tüm oyunları Steam’de %50 indirime girmiş durumda. Rusty Lake’in indirime giren oyunlarının yeni fiyatlarıysa şöyle;

The White Door: 4,10 TL

4,10 TL Cube Escape : Paradox – Chapter 2: 3,10 TL

3,10 TL Rusty Lake Paradise: 4,10 TL

4,10 TL Rusty Lake: Roots: 3 TL

3 TL Rusty Lake Hotel: 2 TL

Özellikle bulmaca oyunları oynamayı seviyorsanız oldukça ucuz bir fiyata satılan Rusty Lake oyunlarıyla karantina günlerinizi eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Samsara Room’u PC için Steam veya itch.io’dan indirebilirsiniz. Ayrıca oyunun Android ve iOS sürümlerini aşağıdan edinebilirsiniz.