Rus ordusunun şimdiden Suriye’de kullanmaya başladığı askeri dış iskelet, askerlerin ağır yüklerini taşımasına yardım ederken aynı zamanda makineli tüfeklerde şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasını da sağlıyor.

Askeri personele büyük kolaylık sağlayan yapay dış iskelet için tasarımcılar, ağırlığın büyük kısmını iskeletin taşıdığını belirtti. İskeleti geliştiren tasarımcılar, bu teknoloji sayesinde askerlerin eklem ve omurgalarının korunduğunu, böylece ağır yükleri daha kolay taşıyabildiklerini söyledi.

GB Inzhiniring ve TsNIITochMash silah şirketlerinin iş birliğiyle tasarlanan cihaz, saha testlerinin ardından Suriye’de kullanılmaya başlandı. İskeleti kullanan subaylardan biri, Uran-6 mayın temizleme robotunun 35 kiloluk taşınabilir kontrol panelini 9 saat boyunca sırtında taşıdığını ancak kendini neredeyse yorgun bile hissetmediğini söyledi.

Yaklaşık 7 kilo ağırlığında olan iskelet hafif metaller ve karbon fiberden yapıldı. Omuz bölgesine eklemlenen özel bölgesi sayesinde 70 kiloya kadar ağırlık taşınabilen iskelet ayrıca otomatik bomba atar ve fişekli havan topu gibi ağır silahların naklinde de büyük kolaylık sağlayacak.

Yaralıların tahliyesi esnasında da kullanılabilecek olan iskelet, uzun mesafe askeri yürüyüşlerde birliklere büyük kolaylık sağlayacak.

Olası insan hatalarını gidermek için tasarlanan cihazla birlikte askerler eğilebiliyor, arkasına dönebiliyor ve koşabiliyor. Ayrıca, iskelet ağırlığı bir kez ayarlandıktan sonra bir daha bakıma veya ayara gerek kalmıyor. İskeletin tasarımcılarından GB Inzhiniring şirketi, tasarımın aynı zamanda askerlerin fiziksel kapasitelerini de geliştireceğini söyledi.