Rusya, yeni çok namlulu ağır roketatar sistemlerinin tatbikat sırasında çekilmiş videosunu basına servis etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda tatbikat sırasında yapılan atış görüntüleri dikkat çekiyor. Yeni sistem ‘cehennem silahı’ olarak adlandırılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Leningrad bölgesinde gerçekleştirilen askeri tatbikatlar sırasında ateşlenen TOS-1A ismi verilen ve cehennem silahı olarak bilinen ağır alev makinesi sistemlerinin ilk defa bir videosunu yayınladı. Korkutucu silah, 40.000 metrekare içindeki her şeyi yok edebilme yeteneğine sahip 24 adet termobarik füze içeriyor.

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki askeri tatbikat sırasında TOS-1A sistemlerinin ilk defa görüldüğü videoya oldukça ihtişamlı bir görünüm sergilediği yorumları yapıldı. Rus ordusu tarafından salı günü yayınlanan tatbikatların görüntüleri, hedeflerine doğru pozisyon alarak hareket eden, yüklenen ve nihayetinde sahte hedeflerde termobarik güçlerini açığa çıkaran roketatarı gösteriyor.

İşte Rusya'nın cehennem silahına ait görüntüler:

Sputnik tarafından aktarılanlara göre bu roketatar sisteminin tek salvoyla düşmanın savunmasını tamamen yok edecek güçte olduğunun da açıkça ifade edildiğini ve TOS-1A’nın Rus ordusuna büyük saldırı operasyonlarına hazırlıklı olma imkânı sağladığının vurgulandığını eklemeden geçmeyelim.

TOS-1A sistemi nedir?

TOS-1A sistemleri, Rus dilinde 'Solntsepyok' yani 'Güneş Isısı' takma adı altında da biliniyor. Sistemler, Rusya'da ağır alev atıcılar olarak tanımlanırken temel olarak 220 mm güdümsüz termobarik roketlerle donatılmış ve bir T-72 ana muharebe tankının şasisine monte edilmiş çoklu roketatarlar olarak görülüyor.

Tek bir TOS-1A tarafından başlatılan tam bir atış; düşman askerlerini, donanımını ve yaklaşık altı futbol sahasına eşit olan bir alan ile neredeyse 40.000 metrekareye kadar yayılmış herhangi bir tahkimatı yok edebiliyor. Bununla birlikte menzilinin oldukça mütevazı olduğunu belirtelim.

Solntsepyok, 6 km'ye kadar uzaktaki hedefleri vurabilmesiyle biliniyor. Sistem, içerdiği şarapnel ve şok dalgası sayesinde kısa sürede büyük etki yaratabilmesinin yanında hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, binaların yıkımı için de oldukça etkili gibi görünüyor. Çeşitli taraflarca yorumlanmaya ve araştırma yazılarına konu olmaya başlayan yeni sistemin önümüzdeki günlerde bırakacağı etkiyi hep beraber göreceğiz.