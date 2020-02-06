Türk Savunma Sanayisi, NATO'ya Stratejik Destek Veriyor

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi 'ThinkTech' tarafından geliştirilen Karar Destek Modeli, karmaşık şok durumlarında NATO'ya analiz ve çözüm desteği sunuyor.

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech tarafından NATO için geliştirilen Elastikiyet Karar Destek Modeli, problemlerin doğru analizi ve çözüme giden yoldaki karar alma süreçlerine katkı sağlıyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Karar Destek Modeli, NATO'nun büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkileri doğru analiz etmesine ve yol haritalarını belirlemesine katkı sağlıyor.

STM ThinkTech'in 'Sistem Dinamikleri' yaklaşımıyla geliştirdiği Elastikiyet Karar Destek Modeli, 29 Ekim 2019'da yürürlüğe giren proje kapsamında başarıyla tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'na teslim edildi. 5 ay sürecek olan proje ve mevcut modelin bir üst versiyona yükseltileceği ikinci faz da yeni bir sözleşmeyle başlatıldı.

STM, şok durumları için NATO'yla iş birliği içinde

Karar Destek Modeli, büyük göç hareketleri, çatışma ortamının oluşması, büyük çaplı elektrik kesintileri ve doğal afetler gibi NATO tarafından belirlenen şok türlerinin gerçekleşmesi halinde, hangi alan ve altyapıların ne seviyede etkileneceğine ilişkin analiz sunuyor. Bu model, şok durumları karşısında sosyal ve politik alanlar dahil olmak üzere tüm stratejik etkilerin olası sonuçları ve performans değişimlerini göstererek, karar vericilere kaynak ve yatırımların nasıl yönlendirilmesi gerektiğine dair önemli destek sağlıyor.

Yaşanan durum karşısında nasıl bir iyileşme sürecinin takip edilmesi gerektiği konusunu da işleyen model, yetkili makamların uygulayacakları eylemler ve alacakları önlemler adına karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor. Kurumların üstlendiği görevler ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı senaryolara uyarlanabilecek bir sistem sunan Elastikiyet Karar Destek Modeli, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda güvenliğin sürdürülebilirliği adına özgün bir çözüm oluşturuyor.

STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM ThinkTech'in savunma ve güvenlik alanlarında sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle NATO gibi prestijli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğini belirtti.