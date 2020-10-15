Rusya, İkinci Covid-19 Aşısı EpiVakKorona’yı Tescil Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, reaktojenikliği bulunmayan Covid-19 aşısı EpiVakKorona’yı tescil ettiğini duyurdu. Aşı, 2021’in ilk gününde piyasada yerini almaya başlayacak.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk resmi Covid-19 aşısı olan Sputnik V’yi onaylayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi’nin geliştirdiği ve Rusya’nın ikinci Covid-19 aşısı olan EpiVakKorona’nın tescil edildiğini açıkladı.

Devlet ilaç tescil listesinde yayınlanan yeni koronavirüs aşısı, Rusya’dan gelen açıklamaya göre 1 Ocak 2021’den itibaren piyasalardaki yerini almaya başlayacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, EpiVakKorona aşısının tesciliyle ilgili yaptığı açıklamada “Klinik araştırmalar 100 gönüllü üzerinde yapıldı. Adenovirüs bazlı Sputnik V aşısından farklı olarak yeni EpiVakKorona aşısı, gelecek vaat eden sentetik platformlardan biri temelinde oluşturuldu, Bu bir peptit aşısı ve viral protein-peptitlerin yapay olarak sentezlenmiş kısa parçalarından oluşur. Bağışıklık sistemi bu protein-peptitler aracılığıyla virüsü inceler, tanımlar ve etkisiz hale getirir.” ifadelerini kullandı.

EpiVakKorana, temel özellik bakımından reaktojenikliğinin olmaması ve yeterince yüksek bir güvenlik seviyesine sahip olması nedeniyle 150’si 60 yaş üstü gönüllü olacak şekilde 40 bin gönüllü üzerinde test edilecek.

Üçüncü koronavirüs aşısı da yolda

Covid-19 aşısı için çalışmalara devam eden Rusya, üçüncü aşıyı da geliştirmeye çok yakın. Başbakan Yardımcısı Golikova, “Bildiğim kadarıyla, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşı da yolda” dedi.

Aşılar önce Rus pazarında kullanılacak

Rus aşılarının yurtdışına gönderilmesi için yabancı partnerlerle işbirliği yaptıklarını söyleyen Putin, “Ancak yurtdışına yönelik aşıları, bu aşamada aşıların gönderileceği ülkedeki tesislerde üretmeye odaklanmalıyız. Şu anda hem birinci hem de ikinci aşının üretimini artırmalıyız. Her şeyden önce bu aşıları Rus pazarına tedarik etmeliyiz. Aşılar, Rus eczacılık ağına mümkün olduğunca geniş biçimde ulaştırılmalı” dedi.

Başbakan Yardımcısı da EpiVakKorona aşısı vuruldu

Yeni aşı için düzenlenen toplantıda Golikova ve Rospotrenbadzor Başkanı Anna Popova’nın da EpiVakKorona aşısı olduğunu söyleyen Putin, Golikova’ya kendisini nasıl hissettiğini sordu. İkişer doz aşı vurulduklarını söyleyen Golikova, ikisinde de herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.