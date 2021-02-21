Rusya Mutasyonlu Koronavirüs için Test Kiti Geliştirdi

Rus bilim insanları İngiltere’de ortaya çıkan ve Rusya’ya sıçrayan mutasyonlu koronavirüsü saptayacak yeni bir test kiti geliştirdiklerini açıkladılar.

Dünya, Covid-19 pandemisiyle mücadele ederken ortaya çıkan üç farklı virüs mutasyonu dünyaya yayılmaya devam ediyor. İngiltere’ye seyahat edip ülkelerine dönen vatandaşlardan yayılan mutasyonlu koronavirüsün yayılmasının daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Rusya’da ilk defa 10 Ocak 2021 tarihinde görülen mutasyonlu koronavirüsün ardından Rus bilim insanları çalışmaya başlamıştı. İngiltere seyahati yapmış bir Rusya vatandaşından yayılmaya başlayan mutasyonlu koronavirüs sonrasında Rusya, İngiltere uçuşlarını bir süre askıya aldı.

Anna Samoylova Test Kitini Onayladıklarını Belirtti

Rusya’nın sağlık denetçisi kurumu başında bulunan Anna Samoylova İngiltere’den yayılan mutasyonlu koronavirüsü saptayacak test kitini onayladıklarını belirtti. Koronavirüs B.1.1.7 varyantı dışında birçok varyantın bulunduğu belirtiliyor. İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 ise %70 oranında daha hızlı bulaşıyor. Rusya’nın test kiti araştırmalarında B.1.1.7 varyantına ağırlık vermesinin nedeni de bu olarak belirtiliyor.

Anna Samoylova, test kitinin yüksek derecede etkili olduğunu ve verdiği sonuçların doğru olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Sputnik V aşısı henüz tüm dünyada sadece 27 ülke tarafından onaylanmışken, Rusya’nın ürettiği yeni test kitlerinin dağıtımı ve onay süreci ne kadar sürecek şimdilik belirsiz. Dünyada üç tip Covid-19 aşısı üreten tek ülke olan Rusya’nın CoviVac, Sputnik V ve EpiVakKorona’nın dağıtımı konusunda güçlükler yaşadığı biliniyor. Aynı zamanda yine Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor)’a göre EpiVakKorona B.1.1.7 varyantına da koruma sağlıyor.