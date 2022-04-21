Rusya, Önemli ABD'li Figürlerin Ülkeye Girişini Yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye yönelik yeni bir yaptırım listesi yayımladı. Önemli ABD'li figürlerin ülkeye girmesini yasaklayan 28 kişilik listede ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün yer alması dikkat çekti.

Hepimizin bildiği gibi Rusya, geçtiğimiz aylarda Ukrayna’ya askeri operasyon başlatma kararı alarak tüm dünyanın gündemine oturmuştu. İki ülke arasında süren bu kriz, Rusya’ya yönelik ABD’nin de dahil olduğu birçok ülkeden ve şirketten yaptırımların gelmesine neden olmuştu.

Durum böyle olsa da Rusya, gelen bu yaptırımlara karşın kendi çapında hamleler yapacağını defalarca aktarmıştı. Şimdi gelen haberlerde ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan önemli bireylere yönelik yeni bir yaptırım kararı aldığı gözlemlendi. Yetkililer tarafından yayımlanan yaptırım listesinin birçok önemli ABD’li figürü içermesi dikkat çekti.

Mark Zuckerberg’ün de dahil olduğu 28 kişinin Rusya’ya girişi yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yaptırım listesine göre ülke, ABD’li siyasetçiler, gazeteciler ve önde gelen iş insanları gibi önemli figürlerin Rusya’ya girişini yasaklama kararı aldı. 28 kişinin bulunduğu listede; ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks ve Pentagon Sözcüsü John Kirby gibi isimlerin yer alması büyük dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı’nda bulunan Rus yetkililer alınan bu kararla ilgili yaptıkları açıklamalarda, “Bu kişilerin Rusya Federasyonu’na girişi süresiz olarak yasaklanmıştır” ifadelerini kullanarak uygulamanın aksi bir karar çıkana kadar devam edeceğini kaydetti.