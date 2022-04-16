Rusya'nın karşılaştığı yaptırımlar karşısında yeni yöntemi kendi çip üretimi için yatırım yapmak oldu. Yaklaşık 38 milyar dolar yeni yatırım yaparak, yerel çip üretimi desteklenecek.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlaması Ruslara karşı eşi benzeri görülmemiş yaptırımların da startını verdi. İlk günlerden bu yana süregelen yaptırımlar, git gide arttı ve şu anda Rusya sektöründe öncü pek çok şirketin son teknolojilerinden mahrum bırakıldı.

Rusya ise bu yaptırımlar karşısında Uluslararası Uzay İstasyonu iş birliklerini sonlandırdı ve yaptırımların sonlandırılmasını talep etti. Ancak bu iş birliklerinin sonlandırılması da Rusya için yaptırımların sonunu getirmedi. Bu sebeple de Rusya, yeni çıkış yolları aramaya başladı. Tüm dünyada devam eden çip krizinin ve yaptırımların ardından Rusya kendi çiplerini üretmek için hazırlıklara başladı.

Rusya çip üretimi için 38 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

Rus hükümeti, çip sektörünün öncü firmaları Intel ve AMD gibi şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini askıya alması ve Rusya’ya çip tedariğini durdurmasının ardından Batı ülkelerinden çıkış yolu aramayı bıraktı. Ülkedeki yerel çip üretimi liderlerinden biri olan TSMC’den de büyük bir darbe yiyen Rusya, kendi çiplerini üretmek için kolları sıvadı. Bunun için de 3,19 trilyon ruble (38,3 milyar dolar) yatırım yapmayı planlayan Rusya, bu yatırımı dört ana başlıkta bölüştürecek: Yerel yarı iletken üretimi, yerel çip geliştirilmesi, çiplerin pazarlanması ve yerel yeteneklerin eğitimi.

Tabii önünde çok daha uzun bir yol olsa da Rusya bu yatırımını gelecekte Batı ülkelerine ve diğer şirketlere bağımlılıktan kurtulmanın en büyük adımı olarak görüyor. Şu anda yıl sonuna kadar 90 nm’lik düğümler kullanılan yerel çiplerin üretilebilmesi gündemde ancak bunun 2030 yılına kadar TSMC’nin ürettiği çiplerle benzer olarak 28 nm’lik çiplerin üretimine doğru evrilmesi planlanıyor. Rusya'nın bu yaptırımlardan kurtulmak için daha sakin kararlar alması, Ukrayna’daki işgali sona erdirmesi ise gittikçe daha uzak bir ihtimal haline geliyor. Belli ki Rusya bu yaptırımlarla yaşamaya alışmakta ve Dünya’da sadece kendi ülkeleri varmış gibi yaşamaya çalışmakta ısrarcı. Gittikçe kötüleşen ekonomisini aldırış etmemesi de bunun en büyük kanıtı.