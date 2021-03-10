Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülkelerden biri olan Rusya, popüler mikro blog sitesine erişim kısıtlaması getirdiklerini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Rusya’da Twitter’ın bant genişliği daraltılmış durumda.

Roskomnadzor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya, Twitter’ın bazı paylaşımlar için içerik kaldırma talebini reddetmesi üzerine popüler sosyal medya sitesine erişim kısıtlaması getirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Twitter bazı içerikleri kaldırmadığı için engellendi. Şu an Twitter’a sunulan hız azaltıldı ve bu sebeple Twitter’da yavaşlık yaşanabilir” ifadelerine yer verildi.

Rusya: Twitter'a erişim tamamen engellenebilir

Twitter’ı “gençlerin intihar girişimleri”, pornografi ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili içerikleri kaldırmamakla suçlayan Rusya, bu nedenle Twitter’a erişimin yavaşlatıldığını, söz konusu içeriklerin kaldırılmaması halinde Twitter’ın tamamen engellenebileceğini belirtti.