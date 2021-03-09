Uzunca bir süredir devam eden Boğaziçi Üniversitesi olaylarının ardından bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Twitter, @bounrektorluk kullanıcı adına sahip Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabını askıya aldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Olayların başlama sebebi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne kayyum atanmasıydı. Atanan kayyum ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu getirilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim alan öğrenciler ve görev yapan akademisyenlerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından birçok öğrenci ve akademisyen Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan kayyuma karşı çıktı.

Üniversitelerine zarar verildiğini ve kayyumla atanan bir rektör istemediğini söyleyen öğrencilerin dayanışması uzun bir süredir devam ediyor. Bugün ise olaylarla ilgili oldukça ilginç bir durum yaşandı. Dünyanın en çok kullanılan ve aynı zamanda Türkiye'de gündemin takip edilmesine fazlasıyla yardımcı olan Twitter, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabını askıya aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü (@bounrektorluk) hesabı askıya alındı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler, gözaltılar ve daha birçok olay Boğaziçi Üniversitesi'nin ismini sürekli olarak duymamızı sağlarken, bugün Twitter'da yaşanan bu olay da fazlasıyla konuşulacak gibi duruyor. Üniversitenin rektörlüğüne ait olan Twitter hesabı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü (@bounrektorluk), akşam saatlerinde askıya alındı.

An itibari ile Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne ait Twitter hesabına hiçbir şekilde erişim sağlanamıyor. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama ne Twitter kanadından ne de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gelmedi. Ancak belirtmek lazım ki Twitter da dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformunun hesapları askıya alma sebebi, kullanım şartlarını ihlal etmek.