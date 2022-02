Rusya-Ukrayna Savaşı Başladı, Dolar 14 TL'yi Aştı

Rus ordusunun resmen Ukrayna'ya giriş yapması, küresel piyasaları kırmızıya bularken altın ve petrol, son zamanların rekorunu kırdı. Peki, iki ülke arasındaki bu siyasi kriz, piyasaları neden etkiliyor?

Rusya ve Ukrayna arasında uzun zamandır süren gerginlik, son haftalarda askeri hareketliliğin de artmasıyla birlikte en üst noktaya ulaşmıştı. Batı ve Rusya’nın karşı karşıya açıklamalar yaptığı, Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edeceğinin neredeyse kesin olarak bildirildiği günlerde Rusya, bu açıklamaları her ne kadar ‘provokasyon’ olarak nitelendirse de 22 Şubat'ta gece saatlerinde beklenen, fakat hiç kimsenin olumlu karşılamadığı gelişme yaşandı.

Rusya, Devlet Başkanı Putin’in emriyle birlikte Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki sözde Cumhuriyetleri tanıma kararı almış, Rusya güçleri, Ukrayna sınırları içine giriş yaptı. 24 Şubat gece yarısındaysa Rusya, kapsamlı işgalini başlattı ve Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere pek çok şehri bombalamaya başladı. Bu gelişmenin ardından piyasalar çakıldı.

Piyasalarda son durum:

BIST 100, %7'lik düşüşle açılış yaptı:

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, güne devasa bir düşüşle açılış yaptı.

NASDAQ:

Dünya teknoloji devlerinin listelendiği NASDAQ borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı operasyon başlatmasıyla çakıldı. Şirketlerin hisselerinde de durum aynı.

Kripto para piyasası da derin bir düşüşe kapıldı:

Ukrayna'nın bombalamaya başladığı haberlerinin gelmesiyle Bitcoin (-%9) ve beraberinde tüm kripto para piyasası büyük değer kaybı yaşadı.

Petrol ve altın, son zamanların rekorunu kırdı:

Savaş açıklamaları sırasında sürekli yükselişte olan altın, Rusya’nın Ukrayna’ya girdiği haberiyle birlikte küresel piyasalarda 1.950 dolara kadar dayandı ve haziran ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yine savaştan beslenen petrolün değeri de son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol, 2014 yılından bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı.

Gelelim asıl konuya: Rusya-Ukrayna krizi yüzünden kripto, emtia ya da diğer borsalar neden altüst oluyor?

Ekonomistler bu konuda uzun uzun açıklamalarda bulunabilecek olsalar da aslında uzun uzadıya konuşmadan da gerekçeleri açıklamak mümkün.Özellikle 'balina' olarak ifade edilen pek çok yatırımcı, savaş ya da diğer kriz anlarında ortamdaki belirsizlik durumunda parasını korumak için servetlerini kripto ya da şirket hisseleri gibi nispeten riskli yatırımlardan çekerek altın, petrol gibi daha güvenli yatırım araçlarına aktarmayı tercih ediyor. Sonuç olarak paranın çıkış yaptığı borsalarda düşüş trendi hakim olurken; yatırımcıların hücum ettiği borsalarda yükseliş söz konusu oluyor.