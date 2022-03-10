Rusya-Ukrayna Krizi, Şirketleri Türkiye'ye mi Yöneltiyor?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, birçok teknoloji şirketinin bu ülkelerdeki faaliyetlerini askıya almasına neden olmuştu. Şimdi gelen haberler ise bu şirketlerin ekiplerini Türkiye'ye yönlendiriyor olabileceğini gösterdi.

Son iki haftadır tüm dünyanın tek konuştuğu konunun Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olduğunu söylememiz yanlış olmaz. 24 Şubat günü Rusya’nın askeri harekât başlatmasıyla iyice büyüyen bu kriz, küresel çapta bir yankı uyandırmış; birçok ülke ve şirketin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulama kararı almasına neden olmuştu.

Bizim de sizlerle paylaştığımız haberlerde de Apple’dan McDonalds’a farklı alanlardan onlarca batılı dev şirketin Rusya’daki hizmetlerini durdurma kararı aldığını; ofisler ve mağazalar gibi yerleri kapatacağını duyurduğunu aktarmıştık. Bunun yanı sıra tahmin edebileceğiniz gibi sıcak temasın sürdüğü Ukrayna’da da normal olarak birçok şirketin faaliyeti durmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise bu konuyla ilgili ilginç haberler gelmeye başladı.

Ukrayna ve Rusya’daki teknoloji şirketleri, ekiplerini Türkiye’ye taşıyor olabilir

İTÜ’de öğretim görevlisi olarak görev yapan Doç. Dr. Deniz Tunçalp’in sosyal medya üzerinden paylaştığı bir gönderiye göre Ukrayna ve Rusya’da hizmetlerini askıya alan teknoloji şirketlerinin bazıları, ekiplerini Türkiye’ye taşıyor. Tunçalp, bu durumun neden olabileceği ile ilgili ise şirketlerin uygun maliyetli bir yer aramasından dolayı olabileceğini ifade etti.

Ayrıca, 200 developerlı (yazılım geliştiricisi) bir firmanın Türkiye’ye gelmek istediğine dair bilgi aldığını de belirten akademisyen, bu durumun yasal yönü ile ilgili de konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri’ni işaret eden Tunçalp, açıklamalarında çalışma izni talep edilen iş yerlerinde her yabancı çalışana karşılık en az beş Türk vatandaşının çalışmasının zorunlu olduğunu; örnek gösterdiği 200 göçmenin çalışması için ise 1.200 kişilik bir şirkete ihtiyaç olduğunu aktardı. Bu da aynı zamanda büyük miktarda bir yerel istihdama işaret ediyor.

Gereken beyin göçünün böyle alınabileceğini ifade eden Tunçalp şunları da sözlerine ekledi “Çok kişi çalıştıran; temizlik ve güvenlik gibi hizmetler veren dış kaynak kullanım şirketleri sahip oldukları TC vatandaşı çalışan sayısı sayesinde çokça çalışma izni alarak bu yazılımcıları istihdam edip, yabancı firmalara fatura edebilir. Bu bir fırsat.”