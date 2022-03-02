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Rusya, Dünyadan Dışlanıyor: İşte Şu Ana Kadar Rusya'ya Yaptırım Uygulayan Tüm Şirketler ve Kuruluşlar

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Rusya, Ukrayna'daki işgalini sürdürmeye devam ederken Batı ülkeleri, Rusya'ya ve Rus vatandaşlara ağır yaptırımlar uygulamayı sürdürüyor. Bu yazımızda şu ana kadar Rusya'ya yaptırım uygulayan şirketleri ve kuruluşları bir araya getirdik.

23 Şubat’ı 24 Şubat’a bağlayan gece Rusya, Ukrayna sınırları içine girerek bir ‘operasyon’ başlattı. Batının işgal olarak tanımladığı, Rusya’nınsa kendi güvenliğini sağlamak için yapmak zorunda olduğunu söylediği bu savaşın başlamasının üzerinden günler geçti. Geçtiğimiz günler, dünya gündemi için fazlasıyla yoğundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya harekâtı, Batı ülkelerden büyük tepkiyle karşılaşırken Rusya’nın tepkilere rağmen geri çekilmemesi üzerine yaptırımlar başladı. Rus yönetimini ve Rus vatandaşları her alanda kısıtlayan yaptırımlar, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD ve Kanadalı şirketler tarafından uygulandı. Peki, şu ana kadar Rusya’ya yaptırım uygulayan şirketler ve kuruluşlar hangileriydi?

Rusya'ya ürün ve hizmet satışını durduran şirketler

rusya

Enerji:

  • BP
  • Shell
  • ExxonMobil
  • Equinor
  • Total Energies
  • Engie
  • TotalEnergies
  • Uniper

Ulaşım ve taşımacılık

  • Boeing
  • Maersk
  • Safran
  • Fedex
  • UPS
  • Delta Air Lines

Otomotiv

  • General Motors
  • Volvo
  • Daimler Truck
  • Mercedes-Benz Group
  • Harley Davidson
  • Renault
  • Rolls-Royce
  • Mitsubishi Motor
  • Toyota

Eğlence ve teknoloji

  • Disney
  • Warner Media
  • Sony Pictures
  • Meta (Instagram – Facebook)
  • YouTube
  • Snap
  • Google
  • Intel
  • AMD
  • Twitter
  • Netflix
  • Apple
  • Dell

Spor

  • FIFA
  • UEFA
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi
  • Dünya Tekvando Federasyonu
  • Uluslararası Judo Federasyonu
  • FIA
  • Uluslararası Tenis Federasyonu
  • Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu
  • Uluslararası Voleybol Federasyonu
  • ve diğer tüm sporlar..

Finans

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • SBI Holdings
  • HSBC
  • Nasdaq
  • BlackRock
  • Goldman Sachs

Diğer sektörler

  • BASF
  • Nike
  • Adidas
  • Coca-Cola
  • Danone
  • Metro
  • Nestle
  • McDonald's
  • Japan Tobacco
  • Marubeni
  • Airbnb
  • Etsy

ve daha nicesi...
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