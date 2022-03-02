23 Şubat’ı 24 Şubat’a bağlayan gece Rusya, Ukrayna sınırları içine girerek bir ‘operasyon’ başlattı. Batının işgal olarak tanımladığı, Rusya’nınsa kendi güvenliğini sağlamak için yapmak zorunda olduğunu söylediği bu savaşın başlamasının üzerinden günler geçti. Geçtiğimiz günler, dünya gündemi için fazlasıyla yoğundu.
Rusya’nın Ukrayna’ya harekâtı, Batı ülkelerden büyük tepkiyle karşılaşırken Rusya’nın tepkilere rağmen geri çekilmemesi üzerine yaptırımlar başladı. Rus yönetimini ve Rus vatandaşları her alanda kısıtlayan yaptırımlar, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD ve Kanadalı şirketler tarafından uygulandı. Peki, şu ana kadar Rusya’ya yaptırım uygulayan şirketler ve kuruluşlar hangileriydi?
Rusya'ya ürün ve hizmet satışını durduran şirketler
Enerji:
- BP
- Shell
- ExxonMobil
- Equinor
- Total Energies
- Engie
- TotalEnergies
- Uniper
Ulaşım ve taşımacılık
- Boeing
- Maersk
- Safran
- Fedex
- UPS
- Delta Air Lines
Otomotiv
- General Motors
- Volvo
- Daimler Truck
- Mercedes-Benz Group
- Harley Davidson
- Renault
- Rolls-Royce
- Mitsubishi Motor
- Toyota
Eğlence ve teknoloji
- Disney
- Warner Media
- Sony Pictures
- Meta (Instagram – Facebook)
- YouTube
- Snap
- Intel
- AMD
- Netflix
- Apple
- Dell
Spor
- FIFA
- UEFA
- Uluslararası Olimpiyat Komitesi
- Dünya Tekvando Federasyonu
- Uluslararası Judo Federasyonu
- FIA
- Uluslararası Tenis Federasyonu
- Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu
- Uluslararası Voleybol Federasyonu
- ve diğer tüm sporlar..
Finans
- Visa
- Mastercard
- American Express
- SBI Holdings
- HSBC
- Nasdaq
- BlackRock
- Goldman Sachs
Diğer sektörler
- BASF
- Nike
- Adidas
- Coca-Cola
- Danone
- Metro
- Nestle
- McDonald's
- Japan Tobacco
- Marubeni
- Airbnb
- Etsy
ve daha nicesi...