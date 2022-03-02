Rusya, Ukrayna'daki işgalini sürdürmeye devam ederken Batı ülkeleri, Rusya'ya ve Rus vatandaşlara ağır yaptırımlar uygulamayı sürdürüyor. Bu yazımızda şu ana kadar Rusya'ya yaptırım uygulayan şirketleri ve kuruluşları bir araya getirdik.

23 Şubat’ı 24 Şubat’a bağlayan gece Rusya, Ukrayna sınırları içine girerek bir ‘operasyon’ başlattı. Batının işgal olarak tanımladığı, Rusya’nınsa kendi güvenliğini sağlamak için yapmak zorunda olduğunu söylediği bu savaşın başlamasının üzerinden günler geçti. Geçtiğimiz günler, dünya gündemi için fazlasıyla yoğundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya harekâtı, Batı ülkelerden büyük tepkiyle karşılaşırken Rusya’nın tepkilere rağmen geri çekilmemesi üzerine yaptırımlar başladı. Rus yönetimini ve Rus vatandaşları her alanda kısıtlayan yaptırımlar, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ABD ve Kanadalı şirketler tarafından uygulandı. Peki, şu ana kadar Rusya’ya yaptırım uygulayan şirketler ve kuruluşlar hangileriydi?

Rusya'ya ürün ve hizmet satışını durduran şirketler

Enerji:

BP

Shell

ExxonMobil

Equinor

Total Energies

Engie

TotalEnergies

Uniper

Ulaşım ve taşımacılık

Boeing

Maersk

Safran

Fedex

UPS

Delta Air Lines

Otomotiv

General Motors

Volvo

Daimler Truck

Mercedes-Benz Group

Harley Davidson

Renault

Rolls-Royce

Mitsubishi Motor

Toyota

Eğlence ve teknoloji

Disney

Warner Media

Sony Pictures

Meta (Instagram – Facebook)

YouTube

Snap

Google

Intel

AMD

Twitter

Netflix

Apple

Dell

Spor

FIFA

UEFA

Uluslararası Olimpiyat Komitesi

Dünya Tekvando Federasyonu

Uluslararası Judo Federasyonu

FIA

Uluslararası Tenis Federasyonu

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu

Uluslararası Voleybol Federasyonu

ve diğer tüm sporlar..

Finans

Visa

Mastercard

American Express

SBI Holdings

HSBC

Nasdaq

BlackRock

Goldman Sachs

Diğer sektörler

BASF

Nike

Adidas

Coca-Cola

Danone

Metro

Nestle

McDonald's

Japan Tobacco

Marubeni

Airbnb

Etsy

ve daha nicesi...