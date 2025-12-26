Tümü Webekno
Atlantik'i Tek Başına ve Sadece Rüzgarla Geçecek Kargo Gemisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

ABD merkezli Clippership ve Hollandalı KM Yachtbuilders, rüzgar enerjisiyle çalışan ve tamamen otonom hareket edebilen 24 metrelik kargo gemisini duyurdu. 2026 sonunda suya indirilmesi planlanan gemi, emisyon değerlerini sıfıra indirerek deniz taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak.

Atlantik'i Tek Başına ve Sadece Rüzgarla Geçecek Kargo Gemisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Deniz taşımacılığı sektörü, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşümün eşiğinde dururken, ABD merkezli Clippership ve Hollandalı KM Yachtbuilders devrim niteliğinde bir iş birliğine imza attı. 2026 yılının sonunda suya indirilmesi planlanan 24 metre uzunluğundaki bu yeni otonom kargo gemisi, Atlantik Okyanusu’nu sadece rüzgar enerjisi kullanarak geçmeyi hedefliyor.

Geleneksel yakıtların yerini alan sert kanat teknolojisi ve gelişmiş otonom yazılımlarla donatılan bu araç, okyanus aşırı rotalarda sıfır emisyonlu lojistik devrini başlatacak. Pilot operasyonların Atlantik, Karayipler ve Güney Amerika hatlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Rüzgar gücü ve otonom teknolojinin birleşimi

Başlıksız-1

Geminin en dikkat çekici özelliği, birincil tahrik gücü olarak rüzgarı kullanan ikiz katlanabilir sert kanatları. Bu kanat yapısı, açık denizde maksimum enerji verimliliği sağlarken liman operasyonları ve değişken deniz koşullarında esneklik sunacak şekilde tasarlanmış. 75 Euro-palet kapasiteli gemi, taşımacılığın kurallarını baştan yazmış olacak.

Gemide kullanılan Clippership imzalı otonom yazılım; navigasyon, tahrik ve karar verme sistemlerini tek bir yapıda birleştiriyor. Bu entegre çözüm, insan denetimine olan ihtiyacı azaltırken mavi su rotalarında güvenliği ve verimliliği optimize etmeyi amaçlıyor.

Gemi, RINA (Registro Italiano Navale) yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmekte olup, "WAPS Genel Kargo Gemisi" sınıfında yer alacak. Bu sınıflandırma, geminin uluslararası deniz güvenliği standartlarına tam uyum sağlamasını garanti altına alarak ticari operasyonların önünü açmış olacak.

Projenin mimari tasarımı, dünyanın en gelişmiş yelkenli gemilerini tasarlayan Dykstra Naval Architects tarafından üstlenildi. Yapısal mühendisliği ise ticari gemi tasarımı konusunda geniş deneyime sahip Seattle merkezli Glosten firması yürütüyor.

