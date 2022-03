Başrolünde Ryan Reynolds'ın olduğu yeni Netflix filmi The Adam Project bugün yayımlandı. Peki eleştirmenler ve izleyiciler, film hakkında ne düşünüyorlar?

Netflix’in 2022’deki en beklenilen yapımlarından birisi olan The Adam Project en sonunda bugün yayımlandı. Başrolünde Ryan Reynolds’ın bulunduğu, Mark Ruffalo ve Jennifer Garner’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bilim kurgu, aksiyon ve komediyi bir araya getirerek izleyicilerine zaman yolculuğu yapan bir pilotun macerasını sunuyor.

Bilim kurgu severlerin merak ettiği yeni bir yapım olan film, ilk eleştirmen yorumlarını da almaya başladı. Film hakkında yorum paylaşan eleştirmenler, filme ortalamanın altında puan verdi. Henüz birkaç saat önce yayımlanan filme henüz izleyicilerden kayda değer sayıda yorum gelmese de bazı yorumlar paylaşıldı. Gelin, eleştirmenlerin ve izleyicilerin film hakkında söylediklerine bakalım.

The Adam Project’in eleştirmen yorumları:

The Adam Project için şu ana kadar toplamda 33 farklı eleştirmenden yorum geldi. IGN, RogerEbort, ScreenRant gibi isimler filme 80 ve üzeri puan verirken CNN, Los Angeles Times, Empire, RollingStone, The Guardian ve The Independent gibi isimlerden 40 – 60 aralığında puan geldi. The Hollywood Reporter ve Slash’in de aralarında bulunduğu 5 isimse filme 40’ın altında puan verdi.

Eleştirmenlerin beğendikleri ve beğenmedikleri noktalara gelirsek, yüksek puan veren eleştirmenlerin filmdeki oyunculuğu ve filmin eğlenceli havasını beğendikleri görüldü. Filme ortalama puan veren isimler, filmdeki eksik noktalara rağmen filmin katlanabilir olduğunu belirtti. Filme düşük puan verenlerse filmin ana akım kültüre hitap ettiğinden yakındı. New York Post’tan Johnny Oleksinski’nin eleştirisiyse biraz sertti:

“PG-13 olmasına rağmen The Adam Project, stil açısından zaman yolculuğu ve yıpranmış ebeveyn-çocuk ilişkileri hakkında bir film izlemeyecek olan 5 yaşındaki çocuklara yönelik. Günümüzün gençleri ve 20'li yaşları bu kadar aptal bir film için fazla zeki.”

The Adam Project'i izleyenlerden gelen yorumlar:

"The Adam Project, modern gişe rekorları kıran film yapımıyla ilgili korkunç olan her şeyin birleşimi ama ~orijinal~ bir film, bu yüzden internetin büyük bir bölümünün, içinde değerli bir şey olduğu konusunda ısrar etmesini bekleyin."

"Güzel film kesinlikle izleyin"

"Hikâye harika, duygusu ve güzel aksiyonu var. Filmi ve "ORİJİNAL" hikâye yapmalarını takdir ediyorum. Bu tarz hikâyeleri seviyorum, sadece zaman yolcuğu değil, aynı zamanda güzel ve ORİJİNAL"

Filmin Türkçe seslendirmesinde ses kayması sorunu olduğu söyleniyor:

The Adam Project için paylaşılan birçok Türkçe geri dönüşte, filmin Türkçe seslendirmesinde ses kayması sorunun yaşandığı aktarılıyor..

The Adam Project fragmanı: