Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Dehşet: Bir Uçak Pistten Çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir uçak pistten çıktı. Uçak alev alırken Sabiha Gökçen Havaalanı da geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan ve İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren Boeing 738 tipi uçak pistten çıktı. Pistten dışarı savrulan uçak, kazanın ardından alev aldı. Yolcular tahliye edilirken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre uçak, innişte yaşanan kazanın ardından 3'e bölündü. Ulaştırma Bakanı, yaptığı açıklamada uçakta 177 kişi bulunduğunu, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Uçak piste tutunamadı

Kazada Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, deniz üzerinden gelerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Uçak, iniş esnasında piste tutunamadı ve kayarak yola savruldu. Ardından da uçak parçalandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken uçakta çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Civar ilçelerden ambulanslar sevk edildi

Ulaştırma Bakanı, kazanın ardından herhangi bir can kaybı olmadığına dair bir açıklama yaptı. Ortaya çıkan bilgilere göre uçakta 17'si çokcuk ve 16'sı mürettebat olmak üzere 177 yolcu bulunuyordu. Tedbir amacıyla Kartal ve Pendik'ten çok sayıda ambulans da havaalanına sevk edildi. İlk bilgilere göre hayatını kaybedenler olmasa da yaralıların bulunduğu açıklandı.

Vali Yerlikaya da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Uçakta bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, çevredeki hastanalere sevk edilmiştir." dedi.