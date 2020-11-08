Britanyalı ünlü aktör ve komedyen Sacha Baron Cohen, Trump'ın seçimleri kaybetmesinin ardından sıradaki ismin Facebook CEO'su Mark Zuckerberg olduğunu söyledi. Ünlü aktör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biri gitti. Biri kaldı" ifadesini kullandı.

Ali G, Borat ve Brüno gibi başarılı ve tepki çeken karakterleri ile ünlü olan Britanyalı komedyen Sacha Baron Cohen, son zamanlarda hedef tahtasına ABD Başkanı Donald Trump'ı oturttu. Borat karakterini Twitter'a taşıyan aykırı aktör, Trump'ın COVID-19 salgınına karşı tepkisiyle alay etmişti.

Geçtiğimiz ekim ayında yaptığı paylaşımda Trump'ın daha önce koronavirüsle mücadele için yaptığı ilginç açıklamaları anımsatan Cohen, "Trump o kadar güçlü ki hayatta kalmak için çamaşır suyu içmesine gerek kalmadı" dedi. Trump, yaptığı bir açıklamada koronavirüsle mücadelede dezenfektan içilmesini önermiş ve 3 kişi dezenfektan içerek hayatını kaybetmişti.

Cohen'in Trump'tan sonraki hedefi Mark Zuckerberg oldu:

Başkan Trump'ın Demokratların adayı Joe Biden karşısında resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybetmesinin ardından Donald Trump ile Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün yer aldığı bir fotoğraf paylaşan Cohen, fotoğrafın üzerine "Biri gitti. Biri kaldı" notunu düştü.

Baron Cohen, geçmişte de Zuckerberg'ü aşırı derecede eleştirmiş ve geçen yılın kasım ayındaki bir konferansın açılış konuşmasında doğrudan Facebook CEO'sunu hedef almıştı. Cohen, açıklamasında tüm nefret ve şiddetin bir avuç internet şirketi tarafından kolaylaştırıldığını söylemişti.

Trump'a ettiği iş teklifini iptal etti:

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Borat 2'de, Cohen'in bir oyuncusu aracılığıyla Beyaz Saray'a gizlice sızması ve bunu ifşa etmesi üzerine sinirlenen Donald Trump, Cohen'e, "Onu komik bulmuyorum" demişti.

Trump'ın yorumlarına Twitter hesabı üzerinden yanıt veren komedyen, "İtiraf edeyim ben de seni komik bulmuyorum. Ama bütün dünya sana gülüyor. Her zaman ırkçı soytarıları oynayacak insanlar arıyorum ve senin 20 Ocak'tan sonra yeni bir işe ihtiyacın olacak. Konuşalım" demişti.

Trump'ın yenilgisinin ardından cumartesi günü tekrardan Twitter'a başvuran Cohen, bu sefer yaptığı paylaşımda "Donald, işsizsin ve sana bir iş teklif ettiğimi biliyorum. Ama geçen haftaki performansın trajik ve üzücüydü. Teklif iptal edildi" ifadelerini kullandı.