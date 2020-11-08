ABD'de başkanlık seçiminin sonucunun açıklanmasıyla Twitter, yeniden ilginç bir olayla karşımıza geldi. Platformda 'loser' (ezik) anahtar kelimesinin Kişiler sekmesinde aratılmasıyla ilk sırada çıkan sonuç Donald Trump oldu.

Sosyal medya platformları bugüne kadar pek çok kez siyasi içerikli çeşitli olaylarla gündeme gelmişti. Bu platformlar arasında en önde gelen isimlerinden biriyse Twitter'dı. Twitter, son olarak 4 gün önce ABD'deki başkanlık seçimlerine yeniden adaylığını koyan ve 2016 – 2020 döneminde ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump'ın Tweetlerinin neredeyse hepsini 'yanıltıcı' olarak işaretlemişti.

ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucu dün açıklandı. Seçimlerin kazananı ve ABD Başkanı unvanının yeni sahibi olacak kişi Joe Biden oldu. ABD'nin yeni başkanının belirlenmesiyle birlikteyse Twitter, bir başka olayın daha ev sahibi olarak karşımıza çıktı. Donald Trump, Twitter kullanıcılarının karşısına kötü bir kelimenin aratılmasıyla çıkar hale geldi.

Twitter'da 'winner' ve 'loser' aramaları başkan adaylarını gösteriyor:

Seçimlerin sonucunun açıklanmasıyla birlikte Twitter'ın araması ilginç sonuçlar göstermeye başladı. Reuters'ın haberine göre Twitter'ın arama sayfasında 'winner' (kazanan) anahtar kelimesiyle arama yapıldığında Joe Biden'ın ve Kamala Harris'in hesapları gözüküyordu. Ancak biz bu sonuçları göremedik.

Öte yandan aynı sayfada mağlup – ezik anlamlarını taşıyan 'loser' anahtar kelimesi aratıldığında Donald Trump'ın hesabı çıkıyor. Bu arama şu anda ülkemizde de aynı sonucu veriyor. Twitter'ın aramasında yaşanan bu ilginçliğin ardından platform da açıklama yapmakta gecikmedi.

Twitter, yaptığı açıklamada gösterilen sonuçların insanların Tweetlerinde terimleri nasıl kullandıklarına göre otomatik olarak oluşturulduğunu belirtti. Açıklamaya göre bir hesap belirli bazı terimlerle birlikte kullanılırsa bu terimler ve hesap algoritmik olarak bağdaştırılıyor. Bu bağdaştırma geçici olmakla birlikte insanların nasıl Tweetler attıklarına göre değişiklik gösteriyor.

Twitter'ın şu anda gösterdiği sonuçları ve algoritmanın çalışma mantığını bir şekilde Google'ın yine Donald Trump'la yaşadığı ve yaşıyor olduğu olaya benzetebiliriz. Google'da bir dönem 'idiot' kelimesinin aratılmasıyla Donald Trump'ın resminin çıkması büyük bir olay olmuştu. Bu olayın pek çok yerde aynı anahtar kelimenin ve görsellerin kullanılmasıyla 'idiot' aramasının ilk sonuçları tamamen Donald Trump'a dönüşmüştü.