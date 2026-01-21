Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Sadece 1.050 kilometredeki Ferrari Enzo, 780 milyon TL'ye satıldı

Ferrari Enzo, açık artırmada 17,9 milyon dolara alıcı buldu. Sadece 1.050 km’deki araç, Enzo tarihinin en pahalı satışı oldu.

Sadece 1.050 kilometredeki Ferrari Enzo, 780 milyon TL'ye satıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Ferrari’nin efsanevi hiper otomobili Enzo, açık artırma tarihinde yeni bir rekora imza attı. 2003 model Ferrari Enzo, ABD’de düzenlenen Mecum Kissimmee müzayedesinde 17,9 milyon dolara satılarak bugüne kadar satılan en pahalı Enzo oldu.

Bu Enzo’yu özel kılan en önemli detaylardan biri neredeyse hiç kullanılmamış olması. Araç, yalnızca 1.050 kilometre yol yaptı. Ayrıca Enzo modelleri arasında nadir görülen Giallo Modena (sarı) rengine sahip olması, koleksiyon değerini ciddi şekilde artırdı.

ksjdfksfhlkjsd

Otomobil tamamen orijinal durumda ve Ferrari Classiche sertifikasına sahip. Bu da aracın fabrikadan çıktığı hâliyle korunduğunu resmî olarak belgeliyor. Düşük kilometre, renk ve kondisyon birleşimi fiyatı doğrudan yukarı çekti.

Ferrari Enzo, markanın F1 teknolojisini yola taşıdığı, saf V12 motorlu analog dönemin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu rekor satış, koleksiyon pazarında Enzo’nun neden hâlâ zirvede olduğunu net şekilde gösteriyor.

Ferrari

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Marvel Geri Dönüyor! Spider-Man Brand New Day Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Marvel Geri Dönüyor! Spider-Man Brand New Day Filmi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

GTA 6 Ertelenecek mi? İşte Rockstar Games Binasındaki Patlama ve Geliştirme Süreci Hakkında Resmî Açıklama

GTA 6 Ertelenecek mi? İşte Rockstar Games Binasındaki Patlama ve Geliştirme Süreci Hakkında Resmî Açıklama

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim