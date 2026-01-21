Sadece 1.050 kilometredeki Ferrari Enzo, 780 milyon TL'ye satıldı

Ferrari Enzo, açık artırmada 17,9 milyon dolara alıcı buldu. Sadece 1.050 km’deki araç, Enzo tarihinin en pahalı satışı oldu.

Ferrari’nin efsanevi hiper otomobili Enzo, açık artırma tarihinde yeni bir rekora imza attı. 2003 model Ferrari Enzo, ABD’de düzenlenen Mecum Kissimmee müzayedesinde 17,9 milyon dolara satılarak bugüne kadar satılan en pahalı Enzo oldu.

Bu Enzo’yu özel kılan en önemli detaylardan biri neredeyse hiç kullanılmamış olması. Araç, yalnızca 1.050 kilometre yol yaptı. Ayrıca Enzo modelleri arasında nadir görülen Giallo Modena (sarı) rengine sahip olması, koleksiyon değerini ciddi şekilde artırdı.

Otomobil tamamen orijinal durumda ve Ferrari Classiche sertifikasına sahip. Bu da aracın fabrikadan çıktığı hâliyle korunduğunu resmî olarak belgeliyor. Düşük kilometre, renk ve kondisyon birleşimi fiyatı doğrudan yukarı çekti.

Ferrari Enzo, markanın F1 teknolojisini yola taşıdığı, saf V12 motorlu analog dönemin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu rekor satış, koleksiyon pazarında Enzo’nun neden hâlâ zirvede olduğunu net şekilde gösteriyor.