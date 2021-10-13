Yeni sosyal medya platformu Minus, alışkın olduğumuz sosyal medya araçlarından farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Herhangi bir popülarite kıstası olmayan uygulama, kullanıcılarına tüm yaşamları boyunca yalnızca 100 gönderi paylaşma hakkı tanıyor.

Sosyal medya platformaları özellikle son 10 yıldır hayatımızda önemli bir yere sahip. Bu platformlar kullanıcılarının günün her saatinde neyi, nerede, nasıl, kimle yaptığını paylaşarak sürekli etkileşimde kalmasını bekler. Şirketler ve kullanıcılar bu etkileşim sayesinde öne çıkar.

Ancak bu platformda yaratılan profiller çoğu zaman kullanıcıların kim olduğu değil kim olmak istedikleri hakkında fikir verir. Beğeni, yorum ya da takipçi beklentisiyle kullanıcılar, görünür olmak için her şeyi anlık ve hızlıca paylaşmaya gayret eder. Illinois Üniversitesi’nde Profesör Ben Grosser tarafından tasarlanan sosyal medya platformu Minus ise kullanıcılarının tüm bu kaygılardan uzak olduğunda ve sınırlı paylaşım hakkıyla nasıl bir profil oluşturcaklarına odaklanır.

Yorum dışında hiçbir etkileşimin olmadığı yalnızca 100 gönderi hakkı var

Illinois Üniversitesi’nde bir sanatçı ve profesör olan Ben Grosser, on yıldır sosyal ağlarda daha kaliteli bir iletişimin nasıl olabileceğini araştıran çalışmaların sonucunda sıra dışı bir sosyal medya uygulaması tasarladı. Minus adlı sosyal medya platformu, alışkın olduğumuz sosyal medya uygulamalarının aksine kullanıcılarına sınırlı bir etkileşim olanağı sunuyor.

Minus, merkezinde beğeniler olmasaydı sosyal medyanın nasıl işleyebileceğini dair ilginç bir yöntem olarak tasarlandı. Bu uygulamada, beğeni, takipçi sayısı ya da sürekli gönderi paylaşmanın hiçbir önemi yok. Kullanıcılar yalnızca yorum ile etkileşim sağayabiliyor ve tüm yaşamları boyunca sadece 100 gönderi paylaşabiliyor.

Profesör Grosser Minus ile kullanıcılarının her gönderisi için daha fazla düşünmesini sağlıyor. Kendilerini ve hayatlarını temsil edecek maksimum 100 gönderi paylaşma olanağı sunuyor. Burada beğenilmek ya da öne çıkmak için değil, yaşamın temsili için bir alan oluşturuyor.

Sosyal medya platformları reklam kampanyalarıyla çok ciddi gelirler elde ediyor. Etkileşimin neredeyse olmadığı bu uygulamada maddi bir kazanç hedeflenmiyor bu yüzden ticari bir iş olarak değil sosyal medyalar arasında bir çeşit başkaldırı olarak nitelendirilebilir. Grosser, daha önce bir benzeri tasarlanmayan bu uygulamanın sürekliliği için “Kapitalist bir sistem içinde toplum için iyi olan bir çevrimiçi sosyal ağa sahip olabilir miyiz bilmiyorum” diyor.