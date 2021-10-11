The Guardian'dan Jonathan Freedland, Facebook ile ilgili dikkat çeken bir makale yazdı. Bu makalede söz konusu sosyal medya platformu için "21. yüzyılın sigarası" diyen Freeland, neden böyle düşündüğünü tam gerekçeleriyle anlattı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook ile ilgili dikkat çeken bir yazı yayımlandı. Son dönemlerde hem erişim sorunları hem de sızdırılan bilgiler ile zor durumda kalan olan şirketle ilgili bir makale paylaşan The Guardian, Facebook için "21. yüzyılın sigarası" ifadelerini kullandı.

"Kendi araştırmaları ve eski çalışanlarının açıklamalarına rağmen şirket, kendi ürünlerinin sebep olduğu zararı durdurma konusunda güvenilemez. Günün birinde Facebook hakkında şu an sigaralar ile ilgili düşündüğümüz gibi mi düşüneceğiz. Yoksa Facebook daha çok silah lobisi gibi mi? Belki de alkol endüstrisi buna daha yakın ve uygun olabilir. Her üç benzetmede de zararlı bir yan var. Bu paralellik sorunu gözler önüne seriyor.” denilen makale, 60'lı yıllarda da sigaralar için yapılan araştırmaların gizlendiğini, tehlikeli olduğu bilinse de hiçbir şey yapılmadığını vurguluyor.

Genç kadınlara verdiği zarar hatırlatıldı

The Guardian, Facebook için hazırladığı makalede bir süre önce ortaya çıkan çarpıcı araştırmaya da atıfta bulundu. "Facebook kendisini arkadaşlar ve aileyle bağlantı kurulabilecek bir platform olarak gösteriyor fakat aslında bundan çok daha tehlikeli. 1960’ların başında sigara üreticisi Reynolds’ta çalışan bilim insanları sigara içmenin kansere sebep olduğuna dair kanıtlar buldu. Bu sırada rakip sigara şirketi Philip Morris ürünlerinde çok sayıda kanserojen madde buldu. Fakat bunların hiçbirini kamuoyuna açıklamadı. Aradan geçen 30 yıl boyunca sigara şirketleri sigara içmenin zararlı olduğuna dair iddiaları yalanladı, fakat yaptıkları araştırmalar tam tersini gösteriyordu.” ifadeleriyle; şirketin geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve gençleri depresyona sürüklediğini ortaya koyan araştırmaya atıfta bulunulmuş oldu.

Jonathan Freedland tarafından kaleme alınan makalede, Facebook için de harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. "En sonunda sigara üreticileri kanun karşısında boynunu büktü. Fakat on yıllar boyunca yarattığı güvensizlik ve yalanla birlikte kâr elde etmeyi insanların güvenliğinin önüne koyunca çok geç kaldılar ve milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Bu sefer bekleyemeyiz.” diyen Freedland, Facebook'a karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu.